Оценивают в миллион: женщина во время прогулки наткнулась на сокровище

Константин Пономарев
5 мая 2026, 12:59
Женщина нашла в земле клад из серебряных денариев XII века. Ученые пытаются выяснить, кому принадлежало богатство.
Женщина отправилась на прогулку и наткнулась на сокровище / Коллаж Главред, фото: Pexels, Czech Museum of Silver

  • Почему владелец так и не вернулся за сокровищем
  • Кому могли принадлежать найденные монеты
  • Во сколько оценивают находку, пролежавшую в земле около 900 лет

Обычная прогулка привела к неожиданной находке. В Кутногорской области Чехии женщина случайно обнаружила керамический горшок с древними серебряными монетами. Находка датируется примерно XII веком и уже названа одной из самых значительных за последнее десятилетие.

Клад состоял из средневековых денариев возрастом около 900 лет. Сам сосуд оказался разрушен, однако монеты хорошо сохранились. Изучением находки занялись специалисты института и Чешского музея серебра в Кутна-Горе. Об этом случае вспоминает Popular Mechanics.

Неожиданная находка

Специалисты с института назвали клад одной из самых значительных находок прошлого десятилетия, а археолог Филип Велимский сказал, что открытие женщины можно сравнить с выигрышем в лотерею.

"Вероятно, он был установлен на своем месте в первой четверти XII века, во время внутренней политической нестабильности", - заявил он в своем выступлении в 2024 году. По его словам, в то время в стране происходили конфликты внутри династии Пржемысловичей за пражский престол.

Издание отмечает, что сама идея хранения монет в керамическом сосуде была вполне практичной, ведь это защищало их от повреждений. И, судя по всему, метод сработал. Клад сохранился, хотя его владелец так и не вернулся за своим богатством.

Кому принадлежал клад

По оценке специалистов, найденная сумма была огромной для своего времени.

"К сожалению, для рубежа XI и XII веков у нас нет данных о покупательной способности современных монет. Однако это была огромная сумма, невообразимая для обычного человека. Это можно сравнить с выигрышем миллиона в лотерею", - отметил Велимский.

Монеты возрастом около 900 лет хорошо сохранились
Монеты возрастом около 900 лет хорошо сохранились / Фото: Czech Museum of Silver

В то время Кутногорщина находилась в центре борьбы за власть, а по ее территории не раз проходили войска соперничающих князей. В связи с этим исследователи предполагают, что найденные монеты могли служить платой воинам или быть трофеем после сражений. Однако эта версия пока остается лишь гипотезой.

Тайна происхождения монет

Первоначальный анализ показал, что денарии могли быть связаны с правителями Пржемысловичами - Вратиславом II, Бржетиславом II и Боривоем II. Однако директор Чешского музея серебра Ленка Мазачова уточнила, что более вероятным местом чеканки является Прага.

Монеты были изготовлены из серебряного сплава с примесями меди и свинца. Ученые надеялись определить точное происхождение металла, но подробных результатов анализа пока не опубликовано.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

