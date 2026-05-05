Оценивают в миллион: женщина во время прогулки наткнулась на сокровище

Женщина нашла в земле клад из серебряных денариев XII века. Ученые пытаются выяснить, кому принадлежало богатство.

https://glavred.info/nauka/ocenivayut-v-million-zhenshchina-vo-vremya-progulki-natknulas-na-sokrovishche-10762115.html Ссылка скопирована

Женщина отправилась на прогулку и наткнулась на сокровище / Коллаж Главред, фото: Pexels, Czech Museum of Silver

Вы узнаете:

Почему владелец так и не вернулся за сокровищем

Кому могли принадлежать найденные монеты

Во сколько оценивают находку, пролежавшую в земле около 900 лет

Обычная прогулка привела к неожиданной находке. В Кутногорской области Чехии женщина случайно обнаружила керамический горшок с древними серебряными монетами. Находка датируется примерно XII веком и уже названа одной из самых значительных за последнее десятилетие.

Клад состоял из средневековых денариев возрастом около 900 лет. Сам сосуд оказался разрушен, однако монеты хорошо сохранились. Изучением находки занялись специалисты института и Чешского музея серебра в Кутна-Горе. Об этом случае вспоминает Popular Mechanics.

видео дня

Неожиданная находка

Специалисты с института назвали клад одной из самых значительных находок прошлого десятилетия, а археолог Филип Велимский сказал, что открытие женщины можно сравнить с выигрышем в лотерею.

"Вероятно, он был установлен на своем месте в первой четверти XII века, во время внутренней политической нестабильности", - заявил он в своем выступлении в 2024 году. По его словам, в то время в стране происходили конфликты внутри династии Пржемысловичей за пражский престол.

Издание отмечает, что сама идея хранения монет в керамическом сосуде была вполне практичной, ведь это защищало их от повреждений. И, судя по всему, метод сработал. Клад сохранился, хотя его владелец так и не вернулся за своим богатством.

Кому принадлежал клад

По оценке специалистов, найденная сумма была огромной для своего времени.

"К сожалению, для рубежа XI и XII веков у нас нет данных о покупательной способности современных монет. Однако это была огромная сумма, невообразимая для обычного человека. Это можно сравнить с выигрышем миллиона в лотерею", - отметил Велимский.

Монеты возрастом около 900 лет хорошо сохранились / Фото: Czech Museum of Silver

В то время Кутногорщина находилась в центре борьбы за власть, а по ее территории не раз проходили войска соперничающих князей. В связи с этим исследователи предполагают, что найденные монеты могли служить платой воинам или быть трофеем после сражений. Однако эта версия пока остается лишь гипотезой.

Тайна происхождения монет

Первоначальный анализ показал, что денарии могли быть связаны с правителями Пржемысловичами - Вратиславом II, Бржетиславом II и Боривоем II. Однако директор Чешского музея серебра Ленка Мазачова уточнила, что более вероятным местом чеканки является Прага.

Монеты были изготовлены из серебряного сплава с примесями меди и свинца. Ученые надеялись определить точное происхождение металла, но подробных результатов анализа пока не опубликовано.

Ранее Главред писал о том, что мальчик во время прогулки нашел древнюю монету. В Германии произошла необычная археологическая находка, которая уже вызвала интерес ученых. Тринадцатилетний подросток во время обычной прогулки по Берлину заметил на земле небольшую бронзовую монету.

Также сообщалось о том, что археологи "оживили вампира" спустя 400 лет. Ученые воссоздали облик человека, которого считали кровопийцей. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред