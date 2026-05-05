4 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

Кратко:
- Войска РФ массированно атаковали Полтавщину ракетами и дронами
- В результате обстрела есть погибшие и десятки пострадавших
- Несколько тысяч абонентов остались без газа
В ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами.
В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.
В то же время секретарь горсовета Екатерина Ямщикова уточнила, что в городские лечебные учреждения были госпитализированы 21 человек. В частности, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они находятся в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии.
"Зафиксированы прямые попадания и падение обломков в двух местах в Полтавском районе. В результате атаки повреждено промышленное предприятие", — говорится в сообщении ОВА.
В результате атаки повреждены промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура. 3480 абонентов остались без газоснабжения.
Как ранее писал Главред, российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине, а также все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции (АЗС). Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
В ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.
Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Поранения получили два человека.
