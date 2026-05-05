4 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

В результате массированной атаки РФ несколько тысяч абонентов остались без газа.

https://glavred.info/ukraine/4-pogibshih-i-bolee-30-ranenyh-rf-udarila-ballistikoy-i-dronami-po-poltavshchine-10762055.html Ссылка скопирована

Атакана Полтавскую область 5 апреля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Кратко:

Войска РФ массированно атаковали Полтавщину ракетами и дронами

В результате обстрела есть погибшие и десятки пострадавших

Несколько тысяч абонентов остались без газа

В ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами.

В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

видео дня

В то же время секретарь горсовета Екатерина Ямщикова уточнила, что в городские лечебные учреждения были госпитализированы 21 человек. В частности, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они находятся в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии.

"Зафиксированы прямые попадания и падение обломков в двух местах в Полтавском районе. В результате атаки повреждено промышленное предприятие", — говорится в сообщении ОВА.

В результате атаки повреждены промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура. 3480 абонентов остались без газоснабжения.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 5 мая — последние новости

Как ранее писал Главред, российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине, а также все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции (АЗС). Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.

Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Поранения получили два человека.

Шахед / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред