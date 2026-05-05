StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Почему кошка ест целлофановые пакеты и пластик: сигнал, который нельзя игнорировать

Юрий Берендий
5 мая 2026, 03:09
Зооэксперты объяснили, почему кошки грызут пластик и пакеты, какие риски это несет для их здоровья и как правильно реагировать владельцам.
Почему кошка ест пластик — что делать, если кот ест пакеты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот ест пакеты
  • Почему кот ест пластик
  • Что делать, если кот ест пакеты

Многие владельцы кошек замечают странное поведение своих питомцев — животные могут грызть пакеты, обертки или даже кабели, но за этим стоят вполне конкретные причины, которые важно понимать. Об этом рассказали зооэксперты проекта "Animal Wised" в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему кот сходит с ума от пакетов.

Почему кошка ест пластик и пакеты: основные причины поведения

По словам зооэкспертов, такое поведение не является случайным и часто сигнализирует об определенных потребностях или проблемах животного.

"Хотя это может казаться игрой, такое поведение может быть вызвано любопытством или желанием исследовать, особенно у молодых кошек, скукой, когда им не хватает стимулов, стрессом или тревогой после смены обстановки, проблемами с пищеварением, такими как паразиты или болезни, или даже привлекательностью запаха пластика, контактировавшего с едой", — отмечают зооэксперты Animal Wised.

Таким образом, привычка грызть пластик не является случайной и может сигнализировать о физических или психологических проблемах.

Почему кошкам нельзя есть пакеты и целлофан

Даже если такое поведение кажется безобидным, оно может представлять серьезную угрозу для здоровья животного.

"Будьте осторожны, ведь жевание пластика вашим котом очень опасно", — подчеркивают эксперты.

По их словам, последствия могут быть разными — от легких травм до критических состояний.

"Это может вызвать что угодно: от порезов во рту до удушья или серьезных кишечных закупорок, требующих хирургического вмешательства", — отмечают зооэксперты.

Почему кошки едят пластик: что это может означать для владельца

Такое поведение часто является сигналом, который не стоит игнорировать. Оно может указывать на:

  • недостаток активности и стимуляции; стресс или изменения в окружающей среде;
  • проблемы со здоровьем.

Именно поэтому важно не просто забрать пакет у кошки, а понять причину ее поведения.

Что делать, если кошка ест пакеты или пластик

В первую очередь стоит убрать потенциально опасные предметы из доступа животного. В то же время необходимо обратить внимание на его поведение, активность и общее состояние.

Если такая привычка повторяется регулярно, это может быть поводом обратиться к ветеринару.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые увлечены животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

