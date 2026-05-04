Влага в квартире может привести к появлению плесени и порче окон — как лайфхак с металлической ложкой помогает уменьшить конденсат и какие еще методы работают.

Зачем на подоконник кладут ложку

Высокая влажность в квартире часто приводит к появлению капель воды на стекле. Это портит оконные рамы, способствует появлению плесени и может вызвать раздражение дыхательных путей. Чтобы быстро и бесплатно уменьшить количество конденсата, в сети советуют использовать обычную металлическую ложку.

Для этого метода подойдет ложка из нержавеющей стали. Ее нужно положить на раму окна так, чтобы ручка была направлена внутрь комнаты, а вогнутая часть — к стеклу. Как отмечает издание Cronista, этот прием помогает собрать влагу в одном месте и защитить подоконник от воды.

Почему обычная ложка "собирает" воду

Принцип действия ложки чисто физический. Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому он охлаждается быстрее стекла. Когда теплый воздух из помещения соприкасается с холодной ложкой, водяной пар превращается в капли именно на металлической поверхности. Таким образом, ложка становится основным местом конденсации, оставляя само окно более сухим. Это позволяет избежать появления черных пятен грибка и продлевает срок службы оконных рам.

Как быстро убрать влагу в квартире

Один только трюк с ложкой не заменит полноценную вентиляцию, поэтому специалисты рекомендуют сочетать его с другими методами.

Проветривание

Открывайте окна как минимум на 10 минут ежедневно, особенно после приготовления пищи или принятия ванны.

Использование поглотителей

Соль, рис или сода в открытых емкостях хорошо впитывают лишнюю влагу в шкафах и санузлах.

Растения, которые помогают убрать влажность

Папоротник, плющ или бамбук помогают очищать и немного осушать воздух.

Видео о том, как убрать влагу в доме, можно посмотреть здесь:

Проверьте дом — где скрывается лишняя влага

Важно вовремя ремонтировать протечки в трубах и трещины в стенах, чтобы влага не попадала в дом снаружи.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной

Эти простые шаги помогут поддерживать в доме здоровую атмосферу и уберегут мебель и стены от повреждений.

Об источнике: Cronista.com Сайт Cronista.com — это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

