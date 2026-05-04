Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

В результате удара по Мерефе погибли по меньшей мере три человека.

Россия нанесла ракетный удар по Мерефе

Что известно:

РФ ударила ракетой по Мерефе в Харьковской области

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области. "Прилет" был зафиксирован в городе Мерефа. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате атаки погибли четыре человека. Уже известно о 16 пострадавших. Известно, что погибшими были мужчины 50 и 63 лет, а также женщины в возрасте 41 и 52 лет.

"На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы", — говорится в сообщении.

В результате ракетного удара загорелся частный дом и автомобиль, были повреждены другие жилые дома. Впоследствии спасатели ликвидировали пожар.

Синегубов уточнил, что россияне также повредили СТО и 4 магазина.

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

