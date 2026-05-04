Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

Что известно:
- РФ ударила ракетой по Мерефе в Харьковской области
- В результате атаки есть погибшие и пострадавшие
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области. "Прилет" был зафиксирован в городе Мерефа. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате атаки погибли четыре человека. Уже известно о 16 пострадавших. Известно, что погибшими были мужчины 50 и 63 лет, а также женщины в возрасте 41 и 52 лет.
"На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы", — говорится в сообщении.
В результате ракетного удара загорелся частный дом и автомобиль, были повреждены другие жилые дома. Впоследствии спасатели ликвидировали пожар.
Синегубов уточнил, что россияне также повредили СТО и 4 магазина.
Как сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В Салтовском и Основянском районах вражеские дроны ударили по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки повреждены автомобили и жилой дом. После попадания загорелась крыша на площади 100 квадратных метров.
Ранее российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами типа "Шахед". Над Тернополем было более 50 дронов. Зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты.
О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
