Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

Приносит ли чёрная кошка несчастье? Что означает встреча с кошками разных окрасов, как толковать их поведение и как правильно вести себя согласно народным приметам.

Приметы о кошках

О чем вы узнаете:

Что означает встреча с котом по народным приметам

Как цвет шерсти влияет на значение знака

Как правильно вести себя, чтобы не навлечь беду

Встреча с котом на улице издавна считалась особым знаком. Люди верили, что эти животные чувствуют энергетику и появляются перед человеком именно тогда, когда его нужно о чем-то предупредить или подбодрить.

Значение такой встречи зависит от многих факторов: цвета шерсти, поведения животного и даже направления его движения. Главред сообщает, что знание народных примет поможет правильно истолковать эти подсказки судьбы.

Подробная расшифровка по цветам

Как сообщает издание РБК-Украина, цвет кота — это первое, на что стоит обратить внимание. Каждый оттенок несет свою "новость":

Белый кот — символ чистой энергии. Встреча с ним означает, что ваши планы одобрены вселенной. Это лучшее время для новых начинаний, экзаменов или важных переговоров.

Рыжий кот — в народе их называют "золотыми". Они отвечают за финансовое положение. Если вы встретили рыжего кота — ждите прибыли, возврата долга или неожиданной премии. Также это знак успеха в любви.

Серый кот — кот-хранитель домашнего очага. Его появление на пути сулит стабильность. Если в вашей жизни сейчас период ссор или неопределенности, серый кот подсказывает, что скоро все успокоится.

Трехцветный кот — встретить такое животное — редкая удача. Поскольку они сочетают в себе белый, черный и рыжий цвета, они приносят "полный пакет" везения: деньги, здоровье и защиту от врагов.

Стоит ли бояться черной кошки

Не стоит бояться каждого черного кота. Важно смотреть, куда именно он направляется:

Слева направо — неблагоприятный знак. Это предупреждение о возможных препятствиях на пути к цели.

— неблагоприятный знак. Это предупреждение о возможных препятствиях на пути к цели. Справа налево — хороший знак, обещающий завершение сложного периода.

— хороший знак, обещающий завершение сложного периода. Кошка просто сидит и смотрит — если она не перебегает дорогу, а спокойно наблюдает за вами, это знак защиты. Она как будто "отгоняет" от вас негативные мысли или недоброжелателей.

Как ведет себя кот

Поведение животного дает дополнительные подсказки:

Кот привязался к вам

Не пытайтесь его прогнать. Приметы гласят, что так животное приносит в вашу жизнь удачу. Если вы не можете забрать его домой, купите ему еду — это станет символической "платой" за будущее благополучие.

Кот перегородил путь и лежит

Это прямое предупреждение. Возможно, там, куда вы идете, вас ждет неприятность. Лучше на минуту остановиться и проверить, все ли вы взяли с собой.

Кошка чихнула рядом

Очень хорошая примета для больных или тех, кто переживает за свое здоровье. Это знак скорого выздоровления.

Видео о том, какие существуют приметы о кошках, можно посмотреть здесь:

Как не навлечь на себя беду

Если вы встретили кота и испытываете тревогу (особенно из-за черного), народная мудрость советует:

не кричать на животное и не бросать в него ничем — это только усилит негатив

трижды сплюнуть через левое плечо или скрестить пальцы

изменить маршрут или подождать, пока кто-то другой пройдет по этой тропе

Помните: приметы работают только тогда, когда вы в них верите. Если вы встретили кота и улыбнулись ему — день обязательно будет хорошим.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

