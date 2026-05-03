Погода еще сто раз изменится: синоптики предупредили о переменчивой погоде

Виталий Кирсанов
3 мая 2026, 15:29
В Киеве в понедельник будет солнечно, "практически штиль и +25 градусов".
Синоптики предупредила об изменениях погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится только до середины следующей недели. Такой прогноз сделала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Погода, конечно, еще сто раз будет меняться, потому что май – не июль, но пока прогнозирую только завтра и первую половину недели", – написала она.

Так, по ее прогнозу, украинцев в ближайшие дни согреют "роскошные +23...+27 градусов", погода будет солнечной.

По данным Диденко, 4 мая погоду в Украине будет определять антициклон, будет сухо и солнечно, только в Крыму и Приазовье немного облачно.

Температура воздуха ночью составит +5...+11 градусов, только на востоке и северо-востоке еще будет прохладно +1...-6 градусов.

В течение дня 4 мая будет +19...+24 градуса, на западе и севере +23...+26 градусов, в Крыму и Приазовье холоднее всего: +9...+14 градусов.

В Киеве в понедельник будет солнечно, "практически штиль и +25 градусов".

В целом, по прогнозу Диденко, первая половина недели будет очень теплой и преимущественно солнечной. Кратковременные дожди и грозы вероятны 6, 7 и 8 мая в западных областях.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Как сообщает Укргидрометцентр, 4 и 5 мая на юго-востоке страны, а также 6 мая в западных областях будут дожди.

Температура 4 мая ночью 1-8° тепла, на востоке страны на поверхности почвы заморозки 0-3°, 5-6 мая 7-12° тепла. 4 мая на западе и севере страны прогнозируется 20-25°.

Прогноз погоды на 4 мая

Как сообщал Главред, 3 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных будет меняться. В регионы придет долгожданное потепление.

В то же время в Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. Температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

