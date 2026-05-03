Такая тактика предполагает медленное, скрытое проникновение через бреши в украинских позициях на передовой.

Что известно о новой "тихой" тактике противника на фронте

Российская армия меняет тактику на фронте: от массированных "мясорубок" к скрытным проникновениям небольшими группами. Как сообщает The Telegraph, после катастрофических потерь от волновых штурмов Москва делает ставку на "более тихие" методы, которые могут оказаться не менее опасными для украинских защитников.

После начала полномасштабного вторжения Кремль пытался добиться успеха численным превосходством, отправляя волны солдат под огонь. Такая стратегия привела к огромным потерям и почти не принесла результатов.

Однако ситуация на поле боя изменилась: современные технологии — беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы — делают большие скопления войск чрезвычайно уязвимыми. Украинские силы научились предвидеть схемы наступления, и метод "мясорубки" фактически утратил эффективность.

Вместо этого российские военные формируют небольшие группы по 2–4 человека, которые передвигаются пешком, часто ночью, с минимальным использованием радиосвязи. Их задача — незаметно проникнуть через бреши в обороне, закрепиться в тылу и направлять другие группы для атаки с неожиданных направлений. По словам аналитика Chatham House Кира Джайлза, это эволюция войны на "прозрачном поле боя", где технологии мгновенно выявляют угрозы.

Такие группы значительно сложнее обнаружить и атаковать, чем крупные формирования. Их цель — создать глубокое присутствие, способное угрожать позициям украинских сил с флангов и тыла. В то же время эта тактика не обеспечивает быстрых прорывов. Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной подчеркивает:

"Прорвать оборону с помощью таких групп невозможно".

По его словам, оккупанты могут добиться лишь медленного продвижения с минимальными территориальными завоеваниями, но ценой новых больших потерь.

Как ранее сообщал Главред, Армия РФ в апреле 2026 года потерпела беспрецедентный провал на фронте. Вместо ожидаемых захватов оккупанты потеряли контроль над 116 квадратными километрами — это самая большая отрицательная динамика с августа 2024 года, когда ВСУ провели операцию в Курской области.

Напомним, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, — британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

