Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: детали разговора с Зеленским

Словакия поддерживает членство Украины в ЕС и готова делиться своим опытом вступления, рассказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский провел переговоры с Робертом Фицо

Зеленский переговорил по телефону с премьер-министром Словакии Фицо

Словакия поддерживает членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Стороны обсудили возможность личной встречи в ближайшее время, написал президент в Telegram-канале.

"Только что говорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", – отметил он.

По его словам, он пригласил словацкого премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

"Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", – написал Зеленский.

Отношения Украины и Словакии: позиция Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно заявил, что любые договорённости о завершении войны с Россией невозможны без участия и согласия Украины. Об этом он написал в Facebook.

Фицо отметил, что, несмотря на расхождения во взглядах с Владимиром Зеленским по отдельным вопросам, обе стороны заинтересованы в развитии добрососедских и партнёрских отношений между Словакией и Украиной. Он также подчеркнул поддержку Братиславой курса Киева на вступление в Европейский союз, отметив важность стабильной и демократической Украины как соседнего государства.

Говоря о перспективах урегулирования войны, словацкий премьер отдельно акцентировал, что решение не может быть принято без Киева. Кроме того, он сообщил о договорённости встретиться с Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, а также продолжить взаимодействие через совместные заседания правительств и взаимные визиты.

Ранее у Фицо придумали бредовую причину, чтобы не ехать в Киев. По словам Ричарда Такача, он рекомендует Роберту Фицо не ехать в Киев.

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Украина может получить около 30 млрд евро от стран Северной Европы и Балтии на военные нужды, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать ранее согласованный кредит Европейского союза на сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

