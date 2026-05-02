Семья дронами ищет пропавшую собаку: назначено вознаграждение

Семья объявила награду почти в 600 тысяч гривен за пропавшую собаку. Поиски ведутся дронами, есть подозрения о похищении питомца.

Поиски собаки ведутся с использованием дронов / Коллаж Главред, фото: Pexels, SWNS

В британском графстве Ланкашир развернулась масштабная операция по поиску пропавшей собаки, к которой подключились волонтеры и задействовали современные технологии. Поиски ведутся с использованием дронов и проверкой всех поступающих сигналов, однако ни один из них пока не подтвердился.

Семья Ливси объявила вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов (почти 600 тысяч гривен) за безопасное возвращение питомца породы кокер-спаниель по кличке Мейбл, исчезнувшей с фермы при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Mirror.

Владельцы опасаются, что собаку могли похитить, и надеются, что крупная награда поможет ускорить возвращение питомца, которого они называют настоящим членом своей семьи.

Исчезновение и поиски с воздуха

После пропажи питомца владельцы задействовали все возможные ресурсы. К поискам подключились добровольцы, а местность обследуют с помощью дронов.

По словам семьи, есть опасения, что собаку могли похитить посетители фермерского магазина, расположенного на территории хозяйства. Несмотря на многочисленные сообщения о возможных находках, ни одно из них пока не подтвердилось.

Важный член семьи

Хозяйка собаки Сара Ливси назвала Мейбл самой любящей и преданной и призналась, что семья тяжело переживает ее исчезновение. По словам британки, дети особенно остро реагируют на потерю, а сама она практически не спит и живет в постоянной тревоге.

Мейбл описывают как рыжую кокер-спаниель с белой грудью / Фото: SWNS

Мейбл описывают как рыжую кокер-спаниель с белой грудью и характерным морщинистым лбом.

Об источнике: The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

