Семья дронами ищет пропавшую собаку: назначено вознаграждение

Вы узнаете:
- Почему семья уверена, что собаку могли похитить
- Как дроны помогают искать пропавшее домашнее животное
- Как исчезновение любимца изменило жизнь владельцев
В британском графстве Ланкашир развернулась масштабная операция по поиску пропавшей собаки, к которой подключились волонтеры и задействовали современные технологии. Поиски ведутся с использованием дронов и проверкой всех поступающих сигналов, однако ни один из них пока не подтвердился.
Семья Ливси объявила вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов (почти 600 тысяч гривен) за безопасное возвращение питомца породы кокер-спаниель по кличке Мейбл, исчезнувшей с фермы при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Mirror.
Владельцы опасаются, что собаку могли похитить, и надеются, что крупная награда поможет ускорить возвращение питомца, которого они называют настоящим членом своей семьи.
Исчезновение и поиски с воздуха
После пропажи питомца владельцы задействовали все возможные ресурсы. К поискам подключились добровольцы, а местность обследуют с помощью дронов.
По словам семьи, есть опасения, что собаку могли похитить посетители фермерского магазина, расположенного на территории хозяйства. Несмотря на многочисленные сообщения о возможных находках, ни одно из них пока не подтвердилось.
Важный член семьи
Хозяйка собаки Сара Ливси назвала Мейбл самой любящей и преданной и призналась, что семья тяжело переживает ее исчезновение. По словам британки, дети особенно остро реагируют на потерю, а сама она практически не спит и живет в постоянной тревоге.
Мейбл описывают как рыжую кокер-спаниель с белой грудью и характерным морщинистым лбом.
Об источнике: The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
