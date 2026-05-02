Запретный цвет в букете: почему желтые цветы считаются "предвестниками разлуки"

Почему желтые цветы считаются символом разлуки, откуда взялся этот миф и стоит ли ему верить. Значение цветов в букетах и правила цветочного этикета.

Действительно ли желтые цветы предвещают разлуку

Желтые розы или тюльпаны часто вызывают неоднозначную реакцию. Пока одни любуются ярким цветом, другие видят в таком букете тревожный сигнал. Ведь издавна известен стереотип, что желтый цвет обязательно предвещает расставание. Главред расскажет о том, откуда взялись эти приметы и стоит ли на самом деле избегать "солнечных" букетов.

Почему желтые цветы считают символом разлуки: правда и мифы

Негативное отношение к желтым цветам не возникло на пустом месте. У этой "веры", как рассказывает РБК-Украина, есть несколько источников.

Легенда об измене, которая все изменила

Самая известная история рассказывает об арабском султане, который вернулся с войны и заподозрил жену в неверности. Мудрец дал ему совет: подарить женщине красные розы и оставить их у кровати. Если к утру цветы изменят цвет — подозрения верны. К утру лепестки стали желтыми. Так этот цвет стал символом фальши и измены.

Почему в Европе боялись желтого цвета

В старой Европе желтый считался цветом зависти и измены. В те времена букет желтого цвета мог быть официальным сообщением о том, что чувства прошли.

Как песня 90-х закрепила миф о "желтых тюльпанах"

Огромную роль сыграла популярная песня 90-х о желтых тюльпанах. Именно она убедила целое поколение, что желтые цветы — это "вестники разлуки".

Однако важно понимать: во многих странах, например в Японии, желтый цвет обожают. Там он символизирует свет, высокий статус и богатство.

Главные приметы о цветах, которые стоит знать каждому

Флористы и знатоки этикета напоминают о других важных правилах, существующих в нашем обществе:

Четное или нечетное количество — это базовое правило: нечетное количество — для праздника и жизни, четное — для почтения памяти умерших.

Считается, что держать в комнате мертвые растения — плохая идея. Они накапливают пыль и, согласно приметам, приносят "застой" в жизнь. Как только букет завянет — лучше с ним расстаться.

Если вы дарите растение в горшке, именинник должен дать вам символическую "сдачу" — несколько копеек. Говорят, что это помогает растению быстрее адаптироваться в новом доме.

Как выбрать цвет букета, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Каждый оттенок имеет свое традиционное значение:

Белый: символизирует чистоту помыслов. Лучший выбор для первого свидания или свадьбы.

Красный: откровенно говорит о любви и страсти. Такие букеты дарят любимым.

Розовый: универсальный цвет. Он означает симпатию, нежность и уважение. Подходит и для коллеги, и для мамы, и для девушки.

Синий или голубой: символ верности и мудрости.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

