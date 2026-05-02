Будут цвести до осени: что нужно положить в лунку при посадке георгинов

Садовод поделилась секретами посадки и ухода для шикарного цветения.

Садовод рассказала, как правильно сажать георгины весной

Вы узнаете:

Как правильно подготовить клубни георгинов перед посадкой

Как выбрать идеальное место для посадки

Какой уход нужен георгинам для быстрого роста и обильного цветения

Георгины — одни из самых эффектных садовых цветов. Чтобы они быстро прижились, активно росли и радовали пышным цветением до самой осени, важно правильно посадить клубни весной.

Главред разобрался, как правильно сажать георгины весной в открытый грунт.

Перед посадкой нужно подготовить посадочный материал. Клубни георгинов должны уже пустить ростки.

"Обратите внимание: на каждой деленке уже есть точки роста, некоторые из них слегка проросли", - рассказали на Youtube-канале "Все зроблю сама".

По словам садовода, при осмотре клубней важно убедиться, что на них нет подгнивших или поврежденных участков. Если такие есть, аккуратно удалите их острым ножом и обязательно продезинфицируйте срезы. Можно обработать зеленкой или присыпать древесным углем, после чего дать немного подсохнуть.

Что любят георгины

Когда посадочный материал готов, нужно выбрать место для посадки. Для георгинов подходят хорошо освещенные участки, допускается легкая ажурная полутень. В слишком глубокой тени эти цветы лучше не высаживать, так как цветение будет слабым. А георгины цветут очень красиво и легко украсят любой цветник, клумбу или миксбордер.

Что нужно положить в лунку при посадке георгинов

Георгинам подходит как песчаная, так и глинистая земля.

Но перед посадкой в каждую лунку обязательно нужно добавить хорошую органику. Например, перепревший компост — такая добавка даст растениям хороший старт.

Лунки необходимо сделать значительно больше размера клубней, чтобы обеспечить хороший запас питательной почвы.

Также в каждую лунку садовод рекомендует добавить примерно две столовые ложки древесной золы и по одной столовой ложке суперфосфата.

"Георгины любят хорошее питание, поэтому к подготовке почвы нужно подойти основательно. Теперь всё тщательно перемешиваем: почву, древесную золу и суперфосфат, чтобы удобрения равномерно распределились. После этого слегка присыпаем подготовленной землей и приступаем к посадке клубней", - поделилась женщина.

Устанавливаем клубни так, чтобы точки роста были заглублены буквально на 2–3 сантиметра. Каждую деленку размещаем аккуратно. Далее засыпаем клубни почвой. Можно использовать ту землю, которую выкопали из лунок. Если попадаются сорняки — сразу убираем. Слегка присыпаем и немного уплотняем землю вокруг.

После посадки георгины нужно обязательно хорошо пролить водой. Первый полив должен быть обильным.

Когда вода впитается, можно еще немного подсыпать земли, чтобы окончательно закрыть клубни слоем примерно 2–3 сантиметра. Слишком глубоко засыпать не нужно.

После посадки рекомендуется замульчировать почву. Это помогает сохранить влагу и сразу видно, где посажены георгины, чтобы случайно ничего не посадить на это место.

Какой уход нужен георгинам после посадки

Георгины любят регулярный, но умеренный полив. Сильного переувлажнения они не любят.

Когда растения начнут активно расти, обязательно рыхлите почву и удаляйте сорняки, чтобы они не заглушили молодые ростки.

О ресурсе: YouTube-канал "Все зроблю сама" На YouTube-канале "Все зроблю сама" подписано более 30 тысяч человек. На этом канале автор делится простыми и вкусными рецептами на каждый день, а также дает дачные советы и рассказывает о домашних лайфхаках.

