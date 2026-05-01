Как тратить меньше на бензин и дизель: водителям раскрыли главную хитрость

Вы узнаете:
- Расход топлива зависит не только от маршрута, но и от манеры вождения
- Наиболее экономичный режим достигается при равномерной скорости
Автоэксперты объясняют, что расход топлива во многом зависит не только от маршрута, но и от манеры вождения, особенно в условиях плотного трафика.
Пробки не только затягивают поездку, но и делают её более затратной из-за частых разгонов и торможений, пишет Express.
Наиболее экономичный режим достигается при равномерной скорости около 95–100 км/ч, когда двигатель работает стабильно и расходует топливо максимально эффективно. В городских условиях этого добиться сложно, однако стиль езды всё равно играет ключевую роль.
Многие водители в потоке постоянно ускоряются, чтобы сократить дистанцию, а затем резко тормозят. Такой подход значительно увеличивает расход. Между тем современные автомобили при движении на передаче автоматически прекращают подачу топлива, если водитель отпускает педаль газа.
Поэтому более выгодная стратегия — держать чуть большую дистанцию и заранее оценивать ситуацию на дороге. Это позволяет чаще двигаться накатом без расхода топлива и реже пользоваться тормозами, что в итоге помогает заметно снизить затраты на поездку.
Почему снижается давление в шинах: мнение экспертов
Чаще всего падение давления связано с механическими повреждениями — например, проколом от гвоздя или неисправностью клапана.
Однако специалисты подчёркивают, что воздух может уходить и без очевидных причин. Это нередко случается после поездок по неровным или грунтовым дорогам, где шины подвергаются повышенной нагрузке и постепенно теряют герметичность.
Смотрите видео - самые экономичные авто:
В видео автор рассказывает о надёжных подержанных автомобилях, подходящих для сложных условий, подробно разбирая их двигатели, плюсы, минусы и особенности эксплуатации. Он рассматривает популярные модели, такие как Hyundai Tucson и Kia Sportage, отмечая их доступность, простоту обслуживания и надёжные моторы, но указывает на слабую шумоизоляцию и возможные проблемы у дизельных версий.
Также упоминается Renault Megane третьего поколения, который выделяется комфортом, экономичностью и хорошей управляемостью, но требует качественного топлива и может иметь износ салона. В целом автор делится практическими советами по выбору авто и предупреждает о типичных проблемах, с которыми могут столкнуться владельцы
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред