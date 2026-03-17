Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаются

Мария Николишин
17 марта 2026, 13:13
Иногда автомобильные шины спускаются без видимых дефектов.
Почему спускают шины / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему падает давление в шинах автомобиля
  • Как избежать спуска шин

Иногда автомобильные шины начинают спускаться, даже если на первый взгляд они выглядят абсолютно исправными и без видимых повреждений. В таких случаях найти причину очень трудно, если не знать базовых правил.

Главред решил разобраться, почему резко падает давление в шинах.

Что вызывает падение давления в шинах

Издание Moto рассказывает, что чаще всего причиной падения давления в шинах становятся гвоздь в протекторе или поврежденный вентиль.

Эксперты добавляют, что бывают и такие случаи, когда проблема возникает без явных дефектов. Особенно это актуально после поездок по бездорожью.

Почему шины спускаются после бездорожья

Отмечается, что во время движения по песку, грязи или другой рыхлой поверхности водители часто намеренно снижают давление в шинах. Это увеличивает площадь контакта колеса с дорогой и улучшает сцепление.

Такие действия не являются опасными, но проблема может возникнуть, если на вентиле нет защитного колпачка. Ведь в механизм вентиля могут попасть песок, пыль или влага.

Как избежать спуска шин

По словам специалистов, чтобы снизить риск внезапного спуска шины без видимого прокола, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • регулярно проверять состояние вентилей;
  • следить, чтобы на каждом вентиле был защитный колпачок;
  • после поездок по песку, грязи или пыли очищать зону вокруг клапана перед подкачкой;
  • перед использованием компрессора ненадолго выпустить немного воздуха — это поможет удалить мелкие частицы из механизма.

Каким должно быть давление в шинах автомобиля — видео:

Читайте также:

Об источнике: Moto

Moto — издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

12:45Война
Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

11:08Украина
Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

10:45Синоптик
Популярное

Ещё
Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Последние новости

14:04

Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

13:55

Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

13:52

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

13:42

"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

13:17

Глава НАБУ Кривонос является подозреваемым в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за землю — экс-прокурор САП

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
13:13

Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаютсяВидео

13:08

Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

12:45

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

12:38

Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожаяВидео

12:36

Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

12:31

Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

12:21

Цены на АЗС взлетят: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине

12:20

Исчез без следа: в лесу нашли затерянный город, который считали мифом

12:16

Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

12:09

Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

11:52

Дроны атаковали авиазавод в РФ: под ударом могли быть самолёты А-50Видео

11:37

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают о скачке температуры

11:36

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

11:10

Хозяйка заметила странность во рту кошки: что напугало ветеринара

11:08

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

11:05

"Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"

11:03

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

11:01

Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска

10:54

Что бросить в лунку, чтобы собрать ранний урожай томатов: секрет дачников

10:45

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

10:32

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

10:31

Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правдаВидео

10:26

Угрозы Ирана и путь к прекращению войн: Зеленский сделал ряд важных заявлений

10:18

"В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед ЕвровидениемВидео

10:02

Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

10:01

Что уже не модно в 2026 году – советы стилистов для современного образа

09:51

Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

09:41

Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость

09:26

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светомФото

09:16

Григорий Решетник остался сам - что произошло

09:13

Деньги сами идут в руки: у трех знаков "зашуршит в кармане" уже с 17 марта

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 марта (обновляется)

08:35

Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

От Кубани до Ленобласти: РФ массированно атаковали дроны, горит НПЗ

07:32

Когда закончится война: реалистичный прогноз Казанскогомнение

07:18

Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работникиФотоВидео

06:54

"У него есть то, что нужно мне": Зеленский заинтриговал заявлением о НетаньяхуВидео

05:55

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

05:15

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

04:41

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

04:25

Две фразы, которые Весы ненавидят слышать: что не стоит говорить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 49 с

03:13

Как сказать "в том числе" на украинском языке: большинство говорит неправильно

02:37

Трансгендерный сын Шер женился: какой была свадьба 57-летнего Чеза Боно

