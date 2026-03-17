Одна мелочь 'съедает' давление: почему шины авто внезапно спускаются

Иногда автомобильные шины спускаются без видимых дефектов.

Почему спускают шины / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему падает давление в шинах автомобиля

Как избежать спуска шин

Иногда автомобильные шины начинают спускаться, даже если на первый взгляд они выглядят абсолютно исправными и без видимых повреждений. В таких случаях найти причину очень трудно, если не знать базовых правил.

Главред решил разобраться, почему резко падает давление в шинах.

Что вызывает падение давления в шинах

Издание Moto рассказывает, что чаще всего причиной падения давления в шинах становятся гвоздь в протекторе или поврежденный вентиль.

Эксперты добавляют, что бывают и такие случаи, когда проблема возникает без явных дефектов. Особенно это актуально после поездок по бездорожью.

Почему шины спускаются после бездорожья

Отмечается, что во время движения по песку, грязи или другой рыхлой поверхности водители часто намеренно снижают давление в шинах. Это увеличивает площадь контакта колеса с дорогой и улучшает сцепление.

Такие действия не являются опасными, но проблема может возникнуть, если на вентиле нет защитного колпачка. Ведь в механизм вентиля могут попасть песок, пыль или влага.

Как избежать спуска шин

По словам специалистов, чтобы снизить риск внезапного спуска шины без видимого прокола, стоит соблюдать несколько простых правил:

регулярно проверять состояние вентилей;

следить, чтобы на каждом вентиле был защитный колпачок;

после поездок по песку, грязи или пыли очищать зону вокруг клапана перед подкачкой;

перед использованием компрессора ненадолго выпустить немного воздуха — это поможет удалить мелкие частицы из механизма.

Каким должно быть давление в шинах автомобиля — видео:

Читайте также:

Об источнике: Moto Moto — издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

