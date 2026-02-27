Укр
Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на вид

Мария Николишин
27 февраля 2026, 04:30
Существует определенный возраст, до которого шины можно считать новыми.
Как проверить возраст шин / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Все ли шины в магазинах новые
  • Как проверить возраст шины

Многие люди, покупая шины, автоматически предполагают, что они абсолютно новые. Но с этим товаром не все так просто. На самом деле, даже в магазинах возраст шин может превышать несколько месяцев или даже лет.

Главред решил разобраться, как узнать, сколько лет шинам.

Почему новые шины не всегда новые

Издание Auto Swiat рассказывает, что часто главной причиной этой ситуации являются длинные цепочки дистрибуции и производства, возникающие из-за очень широкого ассортимента моделей и размеров шин, которые предлагают отдельные производители.

Когда шины еще можно называть новыми

В частности, в Польше действует стандарт, который определяет возраст, до которого шины можно считать новыми. В нем указано, что полноценные шины не должны быть старше 36 месяцев с даты производства.

Сколько лет можно использовать шины

Срок службы шины исчисляется с момента ее установки на транспортное средство. Безопасно использовать шины можно до десяти лет. Этот период считается общепринятым ограничением для использования шин, но только при условии, что они не имеют видимых повреждений.

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на вид
Как хранить шины / Инфографика: Главред

Как проверить возраст шин

Эксперты канала "Шина 365" на YouTube в своем видео рассказали, что для того, чтобы проверить возраст шины, нужно просто прочитать четырехзначный код DOT, расположенный на ее боковине.

Отмечается, что первые две цифры указывают на неделю года, когда была изготовлена шина, а следующие две цифры – на год производства.

Где указывается дата изготовления шин – видео:

