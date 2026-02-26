Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причина

В детстве женщина регулярно употребляла непастеризованное молоко, не подозревая о рисках. Болезнь проявилась лишь спустя годы.

У девушки начались проблемы со здоровьем из-за непастеризованного молока / Коллаж Главред, фото: instagram.com/thattillyrose

История Тилли Роуз звучит как медицинская драма, но для нее это реальность, растянувшаяся на десятилетия. Женщина предупреждает, что привычка, которая казалась ей совершенно безопасной, обернулась редким и тяжелым заболеванием спустя много лет.

Когда Тилли Роуз гостила у родственников в Корке в Ирландии, ей было всего пять лет. Утренние хлопья были обычным началом дня, однако молоко на ферме оказалось непастеризованным. Именно этот эпизод, по словам женщины, стал отправной точкой для цепочки событий, которая определила ее здоровье и образ жизни на годы вперед. Об этом пишет Lad Bible.

Симптомы, которые долго оставались загадкой

В подростковом возрасте состояние Тилли начало стремительно ухудшаться. Девушка вспоминала, что просыпалась по утрам "вся в поту", быстро уставала и испытывала серьезные проблемы с дыханием даже при минимальной нагрузке.

Врачи на протяжении многих лет связывали ее жалобы с инфекциями дыхательных путей и пневмонией. Между тем симптомы становились все тяжелее.

Долгие годы врачи не могли поставить Тилли диагноз / Фото: instagram.com/thattillyrose

Семье пришлось изменить образ жизни, а сама девушка постепенно оказалась прикована к дому и постели.

"Это была не просто усталость. Казалось, что все тело с трудом двигается", - рассказывала ирландка.

Критическая точка и неожиданное открытие

К 16 годам состояние Тилли стало настолько тяжелым, что она уже не могла есть твердую пищу. Позже врачи обнаружили закупорку кишечника, что привело к срочной операции и удалению части органа. Причины происходящего долго оставались неясными.

Переломный момент наступил, когда один из врачей заподозрил более серьезное заболевание и назначил тест на туберкулез. Анализы подтвердили диагноз, который объяснил многолетние страдания.

Дополнительные исследования выявили редкий штамм болезни, связанный с употреблением непастеризованных молочных продуктов.

Жизнь после обнаружения болезни

По словам Тилли, диагноз стал не только медицинским, но и эмоциональным испытанием. Женщина признавалась, что боялась общественной реакции.

"Туберкулез является одним из тех слов, которые несут тяжелый оттенок. Я боялась, что люди будут смотреть на меня иначе", - делилась девушка.

Оглядываясь назад, Тилли говорит о потерянных возможностях, а точнее об образовании и активной жизни.

Женщина с редкой болезнью написала книгу / Фото: instagram.com/thattillyrose

Сегодня женщина открыто говорит о своем опыте, надеясь, что ее пример поможет другим внимательнее относиться к здоровью.

Свои переживания и путь борьбы с болезнью Тилли описала в мемуарах "Будьте терпеливы: жизнь, потери и смех из-за больничной занавески", опубликованных в марте 2025 года.

В видео женщина рассказывает о своей болезни и о написании книги:

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

