Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

Даже магазинный субстрат требует улучшения: добавляем вермикулит, песок и биогумус, чтобы семена всходили быстрее, а рассада росла крепкой и здоровой.

Качественная рассада начинается с правильной подготовки почвы. Даже магазинный субстрат часто требует улучшения, чтобы семена лучше всходили, а корни молодых растений не загнивали от лишней влаги. Главред расскажет о проверенном рецепте смеси, который подходит для выращивания перца, баклажанов и других овощных культур.

Как подготовить почву для посева рассады

Как рассказывают на канале"Полторы Сотки", для рассады можно использовать универсальную почву из магазина или собственную землю с огорода, если она плодородная. Если вы берете землю с участка, ее обязательно нужно обработать, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней. Для этого землю сначала проливают горячей водой температурой 70–80 градусов, а затем обрабатывают "Фитоспорином" для биологической защиты.

Что добавить в почву для разрыхления

Чтобы почва была легкой и в ней не застаивалась вода, в нее добавляют вермикулит. Это минерал, который впитывает лишнюю влагу и постепенно отдает ее растениям, а также обеспечивает доступ воздуха к корням. Это главное средство против гниения и "черной ножки". В качестве замены вермикулита можно использовать кокосовый субстрат — он также натуральный и хорошо держит структуру земли.

Для лучшего дренажа в смесь добавляют речной или белый карьерный песок. Важно не брать желтый или красный песок, ведь он может повысить кислотность почвы, что плохо влияет на развитие рассады.

Что добавить в почву для роста растения

Чтобы рассада имела иммунитет и хорошо росла, в почву добавляют биогумус. Это естественное удобрение действует очень мягко: не обжигает молодые корни, но дает все необходимые питательные вещества. Пропорция простая: примерно 2–3 горсти биогумуса на небольшой тарелку земли (или одна часть биогумуса на 5–10 частей почвы).

После добавления вермикулита, песка и биогумуса смесь нужно тщательно перемешать. В результате получается рыхлая и питательная земля, в которой семена прорастают быстрее, а рассада вырастает крепкой и здоровой.

Об источнике: "Полторы сотки" "Полторы сотки" — это авторский украиноязычный YouTube-канал из города Сумы, посвященный садоводству и огородничеству на небольших приусадебных участках. Автор делится практическим опытом выращивания овощей, цветов и ухода за садом, делая акцент на проверенных народных методах и доступных средствах. Контент канала охватывает все этапы агротехники: от подготовки плодородной почвы и обеззараживания семян до методов эффективной подкормки и борьбы с вредителями. Главная идея проекта заключается в том, что даже на очень ограниченной площади можно получить богатый и здоровый урожай благодаря правильному уходу и вниманию к деталям.

