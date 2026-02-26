В СССР "никто не мерз": как спасались от холода советские граждане

Зимы в Союзе часто были суровыми, с пронизывающим ветром и длительными морозами.

https://glavred.info/life/v-sssr-nikto-ne-merz-kak-spasalis-ot-holoda-sovetskie-grazhdane-10743971.html Ссылка скопирована

Что делали в СССР, чтобы не мерзнуть / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

В СССР люди грелись натуральными тканями и слоями одежды

Валенки и фольга спасали ноги от холода

Многослойность помогала пережить суровые морозы

В советской реальности зима часто напоминала марафон на выносливость. Мороз, "кусающий" щеки, ветер, проникающий в любую щель, и минимум доступных вещей, способных защитить от холода. Но, несмотря на это, люди находили способы не замерзнуть — простые, изобретательные и проверенные десятилетиями.

видео дня

Ткани, которые работали вместо термобелья

В те времена никто не говорил о "мембранах" или "флисе". Все держалось на натуральных тканях: шерсти, хлопке, фланели, байке. Они создавали тепловую "подушку", но не превращали человека в парник — важная деталь, потому что влага на морозе была врагом номер один, пишет Oboz.ua.

Шерстяной свитер, фланелевая рубашка и обязательные кальсоны формировали зимний "базовый комплект". Одежду никогда не выбирали впритык: лишний сантиметр-другой пространства работал как естественный обогреватель.

Валянки - символ зимы, который не подводил

В обуви ставка делалась на одно - валенки. Они были простыми, но почти непобедимыми: прессованная шерсть удерживала тепло так, как современные материалы иногда и не мечтают.

Чтобы усилить эффект, люди придумывали собственные лайфхаки. Самый популярный — стельки из фольги, между которыми вкладывали войлок или плотную ткань. Такая "сэндвич-конструкция" отражала холод и позволяла часами стоять на морозе.

Обувь часто брали на размер больше — чтобы вместить толстые носки и оставить внутри воздушную прослойку. Именно она и была лучшим утеплителем.

Главный принцип — как можно больше слоев одежды

Зимняя одежда в СССР составлялась по принципу "капусты". Сначала — легкий слой, затем более теплый, далее ватник или куртка, а сверху — пальто. Такая система позволяла регулировать тепло, не рискуя переохлаждением.

Многослойность была универсальной: подходила и для работы на морозе, и для долгих дорог, и для обычных прогулок, когда хотелось просто не дрожать от холода.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред