"Куколка": Елена Мозговая показала "крымское" фото

Кратко:
- Елена Мозговая побаловала поклонников снимком из личного архива
- Юную модницу засняли в Крыму почти 30 лет назад
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая поделилась фото, которое было снято в Крыму. Правда, еще в начале двухтысячных.
Архивный кадр, на котором ей еще не исполнилось и тридцати, Мозговая опубликовала в своем блоге в Instagram. На снимке она позирует с макияжем и прической по последней моде тех времен, в черном топе, длинных перчатках и ожерельем с крупным серебряным сердцем.
"Архивное. Фестиваль "Море друзей". Ялта. Лет так 26-27 назад", - подписала фото Елена. В комментариях поклонники продюсера отметили, что она прекрасно выглядит. Кто-то не смог узнать Елену Мозговую, а кто-то отметил, что запомнил ее именно такой.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
