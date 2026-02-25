Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

Инна Ковенько
25 февраля 2026, 17:21
Токсичное воздействие часто маскируется под заботу или шутки.
Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует
Как распознать скрытые манипуляции - 11 неочевидных сигналов поведения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как выявить манипулятора
  • Как понять, что тобой манипулируют
  • Как ведет себя манипулятор

Признаки скрытой манипуляции редко заметны с первого взгляда. Они не выглядят как откровенные оскорбления или конфликты, а часто маскируются под заботу, советы или шутливые комментарии. Но постепенно они могут подрывать уверенность в себе и заставляют сомневаться в собственных эмоциях и решениях, пишет YourTango.

Главред собрал 11 маркеров поведения, которые свидетельствуют о том, что вами манипулируют.

видео дня

Чрезмерная чувствительность

Когда вас обижают, а затем обвиняют в "слишком острой реакции", происходит подмена акцентов. Вместо того, чтобы анализировать поведение другого человека, вы начинаете сомневаться в собственных эмоциях. Это постепенно формирует привычку молчать о своей боли, чтобы не выглядеть "проблемным". На самом деле Важно помнить, что чувствительность является естественной чертой, которая отличается у каждого человека, и она не является недостатком.

"Тебе повезло, что я рядом"

Фразы или шутки, которые намекают, что вы сложный человек, а партнер терпит вас из большой доброты, разрушают чувство собственной ценности. Вы начинаете воспринимать базовое уважение как нечто исключительное, за что вы должны быть благодарны пожизненно. Это создает страх отстаивать свои права, ведь кажется, что вы должны быть благодарны даже за минимальное принятие.

Газлайтинг

Когда воспоминания систематически ставятся под сомнение ("Я такого не говорил", "Ты все выдумываешь"), вы постепенно перестаете доверять собственному восприятию реальности. Это дезориентирует и делает зависимыми от чужой версии событий. В результате человек становится уязвимым к любым манипуляциям, ведь теряет внутреннюю опору.

Обесценивание целей

Манипуляторы часто боятся вашего успеха, ведь он делает вас более независимыми. Поэтому они убеждают, что ваши мечты недостижимы или бессмысленны. Это формирует чувство беспомощности: вы отказываетесь от попыток еще до того, как начать, чтобы не разочаровать "реалистичного" партнера. В результате вы постепенно перестаете верить в собственные возможности.

Нарушение личных границ

Личные границы — это необходимый инструмент для сохранения психологического здоровья. Но манипулятор может подавать ваше "нет" как проявление агрессии или неуважения. Это вызывает чувство вины и заставляет вас постепенно отказываться от защиты собственных границ. В такой ситуации вы становитесь удобным ресурсом для другого человека, который пользуется вашей покладистостью.

Ярлык "драматизации"

Называя ваши эмоции преувеличенными или театральными, манипулятор обесценивает ваши переживания. Это заставляет вас самоцензурироваться, подавлять эмоции, чтобы не выглядеть "слишком эмоциональными". Такая стратегия приводит к внутреннему истощению и может иметь последствия для психического и физического здоровья.

Навязывание беспомощности

Фразы типа "Что бы ты без меня делал?" или постоянная критика ваших решений формируют чувство зависимости. Мир начинает казаться опасным, а манипулятор — единственной защитой. На самом деле именно он ограничивает вашу свободу и подрезает крылья, создавая иллюзию, что вы не способны справиться самостоятельно.

Игнорирование успехов

Ваши достижения могут оставаться без внимания или сопровождаться комментариями "Тебе просто повезло". Это снижает чувство собственной силы и мешает осознать, что вы имеете право на лучшее отношение. Это способ удержать вас в состоянии сомнения в собственной ценности.

Изоляция от друзей

Манипулятор может выставлять ваших друзей в негативном свете, чтобы отсечь вас от внешних источников поддержки. Без друзей вы остаетесь один на один с искаженной реальностью, что усиливает зависимость от партнера. Со временем социальные круги сужаются, и вы теряете возможность получить объективную оценку ситуации.

"Ремонт" личности

Вас воспринимают не как личность, а как "проект для совершенствования". Естественные черты — юмор, спокойствие или другие особенности — часто подаются как недостатки. Это заставляет постоянно находиться в напряжении, пытаясь подстроиться под чужой идеал. В результате вы постепенно теряете собственную аутентичность.

"Тебя трудно любить"

Когда вам говорят, что любовь к вам — это тяжелый труд, вы начинаете воспринимать себя как "сломанного" человека. Это заставляет терпеть любое отношение, ведь кажется, что никто другой не согласится на такую "жертву". Нарратив смещается от взаимной заботы к условному одобрению, и вы начинаете работать усерднее, чтобы "заслужить" привязанность.

Смотрите видео о том, как мгновенно распознать манипулятора:

@zelazonia inst: @baranovska.psychologist запись на консультацию в Direct #манипуляция#отношения♬ оригинальный звук - Оксана Барановская

Читайте также:

Об источнике: Your Tango

YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психология манипуляция
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:22Фронт
Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

18:03Мир
"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

Последние новости

18:37

Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

18:36

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секретВидео

18:34

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

18:22

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:11

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
18:03

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

17:58

О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

17:52

Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

17:37

Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивилВидео

Реклама
17:35

Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

17:21

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

17:10

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:07

Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

Реклама
16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

14:05

Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

13:58

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

13:24

Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

12:25

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

Реклама
12:11

"Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

12:02

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02

Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

11:59

Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

11:56

Дочь популярного американского актера убила себяВидео

11:51

Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

11:41

Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

11:35

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

11:24

На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

11:02

Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять