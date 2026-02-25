Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

Фазы Луны в марте 2025

Какие лучшие дни в марте для разных начинаний

Первый месяц весны традиционно считается периодом обновления и активных начинаний. Именно поэтому Лунный календарь на март 2025 вызывает особый интерес у тех, кто планирует важные дела, посадки, финансовые решения или изменения в личной жизни. Фазы Луны могут влиять на энергетику, самочувствие и результативность работы, поэтому важно знать удачные и напряжённые даты.

В этом материале — подробный разбор, какие дни считаются благоприятными, а когда лучше отложить важные шаги.

Фазы Луны в марте 2026

Март 2025 года включает все основные лунные фазы:

Новолуние — 29 марта

Первая четверть — 6 марта

Полнолуние — 14 марта

Последняя четверть — 22 марта

Период растущей Луны подходит для старта проектов, заключения договоров и активных действий. Убывающая Луна благоприятна для завершения дел, избавления от лишнего и планирования.

Лунный календарь на март 2026: благоприятные дни

Согласно астрологическим рекомендациям, лунный календарь благоприятные дни в марте выделяет следующие даты:

1–5 марта — удачное время для новых начинаний и покупок;

7–12 марта — хороший период для работы, переговоров и обучения;

16–20 марта — дни для финансовых решений и укрепления отношений;

24–27 марта — благоприятный период для творчества и личных инициатив.

В эти дни повышается продуктивность, легче принимаются решения и быстрее достигаются цели.

Лунный календарь: неблагоприятные дни в марте

Не менее важно знать, когда стоит проявить осторожность. Лунный календарь неблагоприятные дни в марте 2025 года отмечает такие даты:

14 марта (полнолуние) — возможны эмоциональные всплески и конфликты;

22–23 марта — период спада энергии;

29 марта (новолуние) — день нестабильности, не рекомендуется начинать важные проекты.

В эти даты лучше сосредоточиться на рутинных делах и избегать серьёзных решений.

Как использовать лунный календарь в повседневной жизни

Лунный календарь помогает не только планировать рабочие вопросы, но и корректировать личные планы. Многие ориентируются на фазы Луны при стрижке волос, косметических процедурах, крупных покупках и даже путешествиях.

Однако важно помнить: лунные рекомендации — это дополнительный ориентир. Успех зависит от подготовки, здравого смысла и личной ответственности.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

