Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

- Фазы Луны в марте 2025
- Какие лучшие дни в марте для разных начинаний
Первый месяц весны традиционно считается периодом обновления и активных начинаний. Именно поэтому Лунный календарь на март 2025 вызывает особый интерес у тех, кто планирует важные дела, посадки, финансовые решения или изменения в личной жизни. Фазы Луны могут влиять на энергетику, самочувствие и результативность работы, поэтому важно знать удачные и напряжённые даты.
В этом материале — подробный разбор, какие дни считаются благоприятными, а когда лучше отложить важные шаги.
Фазы Луны в марте 2026
Март 2025 года включает все основные лунные фазы:
- Новолуние — 29 марта
- Первая четверть — 6 марта
- Полнолуние — 14 марта
- Последняя четверть — 22 марта
Период растущей Луны подходит для старта проектов, заключения договоров и активных действий. Убывающая Луна благоприятна для завершения дел, избавления от лишнего и планирования.
Лунный календарь на март 2026: благоприятные дни
Согласно астрологическим рекомендациям, лунный календарь благоприятные дни в марте выделяет следующие даты:
- 1–5 марта — удачное время для новых начинаний и покупок;
- 7–12 марта — хороший период для работы, переговоров и обучения;
- 16–20 марта — дни для финансовых решений и укрепления отношений;
- 24–27 марта — благоприятный период для творчества и личных инициатив.
В эти дни повышается продуктивность, легче принимаются решения и быстрее достигаются цели.
Лунный календарь: неблагоприятные дни в марте
Не менее важно знать, когда стоит проявить осторожность. Лунный календарь неблагоприятные дни в марте 2025 года отмечает такие даты:
- 14 марта (полнолуние) — возможны эмоциональные всплески и конфликты;
- 22–23 марта — период спада энергии;
- 29 марта (новолуние) — день нестабильности, не рекомендуется начинать важные проекты.
В эти даты лучше сосредоточиться на рутинных делах и избегать серьёзных решений.
Как использовать лунный календарь в повседневной жизни
Лунный календарь помогает не только планировать рабочие вопросы, но и корректировать личные планы. Многие ориентируются на фазы Луны при стрижке волос, косметических процедурах, крупных покупках и даже путешествиях.
Однако важно помнить: лунные рекомендации — это дополнительный ориентир. Успех зависит от подготовки, здравого смысла и личной ответственности.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
