Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

О чем идет речь в материале:
- Графики будут действовать для Черкасс и области в течение суток
- Ограничения применяются из-за последствий российских ударов по энергетике
25 февраля в Черкассах и области будут применяться графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в "Черкассыоблэнерго".
В "Черкассыоблэнерго" отмечают, что ограничения вводятся из-за непрерывных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых ударов.
Кроме того, согласно распоряжению НЭК Укрэнерго, для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области 25 февраля с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 1.1
1.1: 05:00 – 07:30, 10:30 – 13:30, 18:30 – 19:30, 22:00 – 00:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 1.2
1.2: 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:30 – 20:00, 23:00 – 00:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 2.1
2.1: 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 2.2
2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:30
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 3.1
3.1: 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:30 – 00:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 3.2
3.2: 01:00 – 03:00, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 02:00, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:30 – 21:30
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 4.2
4.2: 02:00 - 04:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 22:00 – 00:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 5.1
5.1: 03:00 – 05:00, 08:30 – 11:30, 14:30 – 17:30, 21:00 – 23:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 01:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00
Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 6.2
6.2: 04:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:30 – 00:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по лицевому счету
Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Словакия официально прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину. Ограничения будут действовать до тех пор, пока украинская сторона не возобновит транспортировку нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
До этого, 22 февраля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Однако планы врага по масштабному уничтожению энергообъектов не реализовались и большинство ракет было сбито. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.
В то же время, Россия может готовить новые атаки на энергосистему. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных служб и повышению температуры воздуха ситуация с электроснабжением постепенно улучшается.
