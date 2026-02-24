Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

25 февраля в Черкассах и области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов, отметили в облэнерго.

https://glavred.info/energy/novye-grafiki-otklyucheniy-dlya-cherkasskoy-oblasti-kogda-ne-budet-sveta-25-fevralya-10743704.html Ссылка скопирована

Графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Графики будут действовать для Черкасс и области в течение суток

Ограничения применяются из-за последствий российских ударов по энергетике

25 февраля в Черкассах и области будут применяться графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в "Черкассыоблэнерго".

В "Черкассыоблэнерго" отмечают, что ограничения вводятся из-за непрерывных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых ударов.

видео дня

Графики отключения света в Черкасской области 25 февраля / Скриншот / Скриншот

Кроме того, согласно распоряжению НЭК Укрэнерго, для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области 25 февраля с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 05:00 – 07:30, 10:30 – 13:30, 18:30 – 19:30, 22:00 – 00:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:30 – 20:00, 23:00 – 00:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:30

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:30 – 00:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 01:00 – 03:00, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 02:00, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:30 – 21:30

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 02:00 - 04:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 22:00 – 00:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 05:00, 08:30 – 11:30, 14:30 – 17:30, 21:00 – 23:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 01:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00

Отключение света 25 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 04:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:30 – 00:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Словакия официально прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину. Ограничения будут действовать до тех пор, пока украинская сторона не возобновит транспортировку нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

До этого, 22 февраля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Однако планы врага по масштабному уничтожению энергообъектов не реализовались и большинство ракет было сбито. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

В то же время, Россия может готовить новые атаки на энергосистему. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных служб и повышению температуры воздуха ситуация с электроснабжением постепенно улучшается.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред