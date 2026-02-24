Укр
Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицы

Константин Пономарев
24 февраля 2026, 19:34
Жительница мегаполиса обратила внимание на необычные следы на снегу. Картина оказалась куда более неожиданной, чем казалось сначала.
Женщина показала тревожную картину на снегу
Женщина показала тревожную картину на снегу / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@dailybez

Вы узнаете:

  • Кто на самом деле хозяйничает в городе ночью
  • Почему жители увидели в этом тревожный сигнал

Жительница Нью-Йорка (США) столкнулась с неожиданным зрелищем во время утренней прогулки с собакой. 42-летняя Эшли Без заметила на тонком слое свежего снега тысячи меленьких следов, покрывающих тротуары, дорожки и участки у домов.

При более внимательном осмотре женщина пришла к выводу, что это были следы крыс. Своей находкой девушка поделилась в TikTok.

видео дня

Тысячи следов за одну ночь

Необычная картина одновременно вызвала у нее удивление и противоречивые эмоции, ведь привычно неприятное явление показалось неожиданно ей "завораживающим".

"За 24 года жизни в Нью-Йорке я никогда такого не видела", - рассказала американка.

Крысиные следы на снегу
Крысиные следы на снегу / фото: tiktok.com/@dailybez

Снег, по словам Эшли, стал своеобразным "экраном", на котором проявилась ночная активность грызунов. Белый слой наглядно показал масштабы передвижения животных после наступления темноты. Там, где днем улицы кажутся обычными, утром обнаружилась целая "карта" скрытой жизни района.

Реакция соцсетей

Записанное во время прогулки видео быстро разошлось в сети и собрало сотни тысяч просмотров.

Пользователи активно обсуждали увиденное. Часть зрителей признала зрелище любопытным, другие же отреагировали с явным отвращением. Комментарии варьировались от шуток до обеспокоенности санитарной ситуацией:

  • "Какое невероятно познавательное открытие! Меня одновременно и отвращает, и трогает до слез эта красота";
  • "Мне не нравятся крысы, но их маленькие следы такие милые";
  • "Подожди, пока найдешь черепашек-ниндзя".

Сама Эшли с иронией отметила, что почувствовала себя "ученым, собирающим данные", только вместо лаборатории у нее был зимний тротуар. Женщина призналась, что не знает, стоит ли воспринимать увиденное как тревожный сигнал или просто как необычную сторону городской реальности.

Смотрите в видео, что американка увидела на снегу:

@dailybez Ok I knew there were a lot of rats but seeing the rat paw prints in the snow is just too much #nyc♬ original sound - bez

Ранее Главред писал о том, что девушка показала свою помесь питбуля и хаски. Необычная внешность привлекла внимание благодаря выразительной мимике и пронзительным голубым глазам.

Также сообщалось о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

соцсеть крысы TikTok интересные новости
