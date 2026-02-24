Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицы

Жительница мегаполиса обратила внимание на необычные следы на снегу. Картина оказалась куда более неожиданной, чем казалось сначала.

Женщина показала тревожную картину на снегу / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@dailybez

Вы узнаете:

Кто на самом деле хозяйничает в городе ночью

Почему жители увидели в этом тревожный сигнал

Жительница Нью-Йорка (США) столкнулась с неожиданным зрелищем во время утренней прогулки с собакой. 42-летняя Эшли Без заметила на тонком слое свежего снега тысячи меленьких следов, покрывающих тротуары, дорожки и участки у домов.

При более внимательном осмотре женщина пришла к выводу, что это были следы крыс. Своей находкой девушка поделилась в TikTok.

Тысячи следов за одну ночь

Необычная картина одновременно вызвала у нее удивление и противоречивые эмоции, ведь привычно неприятное явление показалось неожиданно ей "завораживающим".

"За 24 года жизни в Нью-Йорке я никогда такого не видела", - рассказала американка.

Крысиные следы на снегу / фото: tiktok.com/@dailybez

Снег, по словам Эшли, стал своеобразным "экраном", на котором проявилась ночная активность грызунов. Белый слой наглядно показал масштабы передвижения животных после наступления темноты. Там, где днем улицы кажутся обычными, утром обнаружилась целая "карта" скрытой жизни района.

Реакция соцсетей

Записанное во время прогулки видео быстро разошлось в сети и собрало сотни тысяч просмотров.

Пользователи активно обсуждали увиденное. Часть зрителей признала зрелище любопытным, другие же отреагировали с явным отвращением. Комментарии варьировались от шуток до обеспокоенности санитарной ситуацией:

"Какое невероятно познавательное открытие! Меня одновременно и отвращает, и трогает до слез эта красота";

"Мне не нравятся крысы, но их маленькие следы такие милые";

"Подожди, пока найдешь черепашек-ниндзя".

Сама Эшли с иронией отметила, что почувствовала себя "ученым, собирающим данные", только вместо лаборатории у нее был зимний тротуар. Женщина призналась, что не знает, стоит ли воспринимать увиденное как тревожный сигнал или просто как необычную сторону городской реальности.

Смотрите в видео, что американка увидела на снегу:

