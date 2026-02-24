"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

Виталий Козловский прокомментировал свою военную службу.

Виталий Козловский сейчас - что известно о службе певца

Где служил Виталий Козловский

Что артист говорит о причинах своего увольнения

Украинский певец Виталий Козловский летом 2023 года получил повестку и отправился на службу. Сперва артиста определили в Национальную гвардию, бригаду "Рубеж". Затем Козловский попал в Национальный президентский оркестр. Весной 2024 года его перевели в 22-ую отдельную механизированную бригаду, а через несколько месяцев уволили в запас. При этом Виталий продолжает заниматься сборами и поддержкой украинских военных и их семей.

Стремительная военная карьера Виталия Козловского вызывает много вопросов. В частности журналистка Люкс ФМ во время недавнего интервью поинтересовалась у звезды, что на самом деле стало причиной для ее завершения.

"Я обязательно расскажу эту историю, когда закончится война: что было, где я был. Но я точно могу сказать, что был и в артиллерии, и музыкантом, и другие у меня были обязательства. После войны я расскажу эту историю полностью для того, чтобы картина была понятной для всех", - говорит артист.

Виталий Козловский сейчас - что известно о службе певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

