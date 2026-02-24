После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Циклон и антициклон сменят друг друга. Синоптики рассказали, какой будет погода в Одесской области в ближайшие дни.

Жителей Одесской области ждут погодные качели / Фото: УНИАН

Кратко:

Сначала в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом

Днем потеплеет до +8°C

Затем осадки прекратятся, но похолодает

В течение двух дней в Одесской области ожидается изменение погодных условий. Сначала регион накроет циклон "Алина", позже ему на смену придет антициклон "Хейко".

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, северный циклон "Алина" принесет в Одесскую область умеренные дожди с мокрым снегом. Ночью возможно налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.

Ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -2°C до +3°C, днем ​​воздух прогреется до +3...+8°C.

Какой будет погода в Одесской области / t.me/HMC_Odesa

После прохождения циклона характер погоды изменится под влиянием антициклона "Хейко". Ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура начнет снижаться. Ночью похолодает до -1...-6°C. Днем температура будет 0...+5°C.

На побережье Черного моря завтра ожидается западный ветер (днем юго-западный) со скоростью 6-11 м/с. Волнение моря будет слабым, но в лиманах местами уже наблюдается лед. Температура морской воды остается низкой – всего 1–2°C.

Погода в Одессе на неделю / sinoptik.ua

Как писал Главред, в конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Какой будет погода в Одессе в марте 2026

Как писал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной.

В первой декаде марта в Одессе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла.

Во второй декаде месяца (11-20 марта) дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C. Ночью синоптики прогнозируют довольно холодную погоду.

Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+8°C. В ночное время воздух все еще будет оставаться прохладным. Температура воздуха составит 0°C…+3°C.

