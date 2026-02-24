Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Анна Ярославская
24 февраля 2026, 09:27
Циклон и антициклон сменят друг друга. Синоптики рассказали, какой будет погода в Одесской области в ближайшие дни.
Погода, море
Жителей Одесской области ждут погодные качели / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Сначала в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом
  • Днем потеплеет до +8°C
  • Затем осадки прекратятся, но похолодает

В течение двух дней в Одесской области ожидается изменение погодных условий. Сначала регион накроет циклон "Алина", позже ему на смену придет антициклон "Хейко".

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, северный циклон "Алина" принесет в Одесскую область умеренные дожди с мокрым снегом. Ночью возможно налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.

видео дня

Ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -2°C до +3°C, днем ​​воздух прогреется до +3...+8°C.

Какой будет погода в Одесской области
Какой будет погода в Одесской области / t.me/HMC_Odesa

После прохождения циклона характер погоды изменится под влиянием антициклона "Хейко". Ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура начнет снижаться. Ночью похолодает до -1...-6°C. Днем температура будет 0...+5°C.

На побережье Черного моря завтра ожидается западный ветер (днем юго-западный) со скоростью 6-11 м/с. Волнение моря будет слабым, но в лиманах местами уже наблюдается лед. Температура морской воды остается низкой – всего 1–2°C.

Погода в Одессе на неделю
Погода в Одессе на неделю / sinoptik.ua

Как писал Главред, в конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Какой будет погода в Одессе в марте 2026

Как писал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной.

В первой декаде марта в Одессе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла.

Во второй декаде месяца (11-20 марта) дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C. Ночью синоптики прогнозируют довольно холодную погоду.

Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+8°C. В ночное время воздух все еще будет оставаться прохладным. Температура воздуха составит 0°C…+3°C.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды новости Украины новости Одессы Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода Одесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55Украина
Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:41Украина
РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за сутки

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за сутки

08:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Китайский гороскоп на сегодня 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Последние новости

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

Реклама
08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Реклама
04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

22:27

Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известноВидео

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

Реклама
21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

20:25

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

19:35

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФВидео

19:26

Много полицейских ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:23

"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять