После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Кратко:
- Сначала в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом
- Днем потеплеет до +8°C
- Затем осадки прекратятся, но похолодает
В течение двух дней в Одесской области ожидается изменение погодных условий. Сначала регион накроет циклон "Алина", позже ему на смену придет антициклон "Хейко".
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, северный циклон "Алина" принесет в Одесскую область умеренные дожди с мокрым снегом. Ночью возможно налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.
Ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -2°C до +3°C, днем воздух прогреется до +3...+8°C.
После прохождения циклона характер погоды изменится под влиянием антициклона "Хейко". Ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура начнет снижаться. Ночью похолодает до -1...-6°C. Днем температура будет 0...+5°C.
На побережье Черного моря завтра ожидается западный ветер (днем юго-западный) со скоростью 6-11 м/с. Волнение моря будет слабым, но в лиманах местами уже наблюдается лед. Температура морской воды остается низкой – всего 1–2°C.
Как писал Главред, в конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны.
Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.
Какой будет погода в Одессе в марте 2026
Как писал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной.
В первой декаде марта в Одессе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла.
Во второй декаде месяца (11-20 марта) дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C. Ночью синоптики прогнозируют довольно холодную погоду.
Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+8°C. В ночное время воздух все еще будет оставаться прохладным. Температура воздуха составит 0°C…+3°C.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
