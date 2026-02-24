УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

Масштабные изменения движения поездов 24 февраля коснулись рейсов в Запорожье, Харьковскую, Донецкую, Херсонскую, Сумскую и Черниговскую области.

Укрзализныця изменила графики поездов в шести регионах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Почему Укрзализныця изменила графики и маршруты пассажирских поездов

Как доехать из Лозовой в Краматорск

Как курсируют поезда на Сумщине и Черниговщине

Во вторник, 24 февраля, из-за сложной ситуации с безопасностью Укрзализныця изменила графики и маршруты движения пассажирских поездов в шести регионах.

Масштабные изменения коснулись рейсов в Запорожье, Харьковскую, Донецкую, Херсонскую, Сумскую и Черниговскую области.

"Наши мониторинговые группы продолжают работать в усиленном режиме, движение поездов организуем с учетом ситуации с безопасностью. Внимательно следите за оповещениями в приложении УЗ и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - отметили в пресс-службе УЗ.

Расписание поездов - Украина

В Запорожской области из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование поездов до или со станции "Днепр-Главный".

Изменения касаются поездов:

№86/85 и №128/127 сообщением Львов – Запорожье;

№6 Ясиня – Запорожье;

№40/39 Солотвино – Запорожье.

Сейчас пассажиров между Днепром и Запорожьем перевозят преимущественно автобусными трансферами.

В Харьковской и Донецкой областях пассажиры вынуждены следовать от Лозовой в краматорском направлении автобусами.

Пассажиры поезда №101/102 Барвенково – Херсон будут доставлены автобусами из Краматорска, тогда как региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

На севере Украины региональные поезда Сумщины и Черниговщины временно доезжают только до Конотопа, а на нежинском направлении ввели адаптированные графики пригородного сообщения.

Как писал Главред, ранее Укрзализныця уже меняла расписание поездов. В частности, 17 февраля из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах часть маршрутов была изменена, а отдельные рейсы ограничены или заменены автобусным сообщением.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

РФ меняет тактику ударов по Украине: прогноз экспертов

Российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине. Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах", — считают эксперты.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

