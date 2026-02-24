УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

Вы узнаете:
- Почему Укрзализныця изменила графики и маршруты пассажирских поездов
- Как доехать из Лозовой в Краматорск
- Как курсируют поезда на Сумщине и Черниговщине
Во вторник, 24 февраля, из-за сложной ситуации с безопасностью Укрзализныця изменила графики и маршруты движения пассажирских поездов в шести регионах.
Масштабные изменения коснулись рейсов в Запорожье, Харьковскую, Донецкую, Херсонскую, Сумскую и Черниговскую области.
"Наши мониторинговые группы продолжают работать в усиленном режиме, движение поездов организуем с учетом ситуации с безопасностью. Внимательно следите за оповещениями в приложении УЗ и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - отметили в пресс-службе УЗ.
Расписание поездов - Украина
В Запорожской области из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование поездов до или со станции "Днепр-Главный".
Изменения касаются поездов:
- №86/85 и №128/127 сообщением Львов – Запорожье;
- №6 Ясиня – Запорожье;
- №40/39 Солотвино – Запорожье.
Сейчас пассажиров между Днепром и Запорожьем перевозят преимущественно автобусными трансферами.
В Харьковской и Донецкой областях пассажиры вынуждены следовать от Лозовой в краматорском направлении автобусами.
Пассажиры поезда №101/102 Барвенково – Херсон будут доставлены автобусами из Краматорска, тогда как региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.
На севере Украины региональные поезда Сумщины и Черниговщины временно доезжают только до Конотопа, а на нежинском направлении ввели адаптированные графики пригородного сообщения.
Как писал Главред, ранее Укрзализныця уже меняла расписание поездов. В частности, 17 февраля из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах часть маршрутов была изменена, а отдельные рейсы ограничены или заменены автобусным сообщением.
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
РФ меняет тактику ударов по Украине: прогноз экспертов
Российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине. Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах", — считают эксперты.
Другие новости:
- Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год
- Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшие
- Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред