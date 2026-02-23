Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

Юрий Берендий
23 февраля 2026, 18:48
НБУ вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 гривен с патриотическим лозунгом, которые будут параллельно использоваться вместе с купюрами предыдущих лет.
В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со 'старыми' деньгами, в НБУ ответили
В Украине обновили дизайн банкноты 200 гривен - что изменилось / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Нацбанк обновил дизайн 200-гривневой купюры
  • Обменивать новые банкноты на старые не нужно

Национальный банк Украины анонсировал выпуск обновленных банкнот номиналом 200 гривен. Они поступят в обращение с 25 февраля в рамках плановой эмиссии. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах Официального интернет-представительства Национального банка", - говорится в сообщении.

видео дня
Как будут выглядеть новые купюры
Как будут выглядеть новые купюры / Фото: НБУ

Отмечается, что с 25 февраля 2026 года регулятор начнет передавать эти модифицированные купюры украинским банкам, инкассаторским службам и компаниям, занимающимся обработкой наличных, для дальнейшего использования в денежном обращении.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 200 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты", - добавили в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что новые банкноты будут иметь статус законного платежного средства и будут использоваться параллельно с купюрами предыдущих лет выпуска. Они обязательны к приему по номиналу всеми физическими и юридическими лицами по всей территории Украины без каких-либо ограничений — для расчетов, зачисления на счета, вклады, аккредитивы и других платежных операций.

Также в регуляторе напомнили, что в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости начали выпуск обновленных банкнот с дополненным дизайном — на них появился лозунг современной Украины.

В НБУ напомнили, что модифицированные купюры уже введены в обращение:

  • с 8 августа 2024 года — номиналом 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;
  • с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен.

"О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен будет сообщено дополнительно", - резюмировали в пресс-службе НБУ.

Экономические новости Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по состоянию на вторник, 24 февраля, гривня незначительно ослабла по отношению к ключевым иностранным валютам. В то же время выросла стоимость доллара США, евро и польского злотого. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины.

В течение 2025 года цена на гречневую крупу в Украине выросла почти на 28%. В частности, в декабре средняя стоимость одной упаковки составляла 44,88 гривни, и тенденция к подорожанию сохраняется. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В ближайшее время в Украине ожидается очередной рост цен на топливо. При этом причиной этого является не остановка поставок по трубопроводу из Словакии и Венгрии, а колебания валютного курса и изменения стоимости нефти, отметил эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФ

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФ

19:35Украина
Много полицейские ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

Много полицейские ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:26Регионы
В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путин

В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путин

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Последние новости

20:25

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

19:35

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФВидео

19:26

Много полицейские ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:23

"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

19:10

В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путинмнение

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
18:57

Фицо остановил поставки электроэнергии в Украину и выдвинул ультиматум

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

Реклама
18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

Реклама
16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

Реклама
13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

12:54

"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

12:45

Старшая дочь Ольги Сумской ошеломила поступком в РФ - детали

12:38

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

12:28

Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

12:23

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

11:48

Больше мяса и едят меньше: какие утки наиболее выгодны для хозяйства

11:47

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

11:46

"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять