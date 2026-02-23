В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со 'старыми' деньгами, в НБУ ответили

НБУ вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 гривен с патриотическим лозунгом, которые будут параллельно использоваться вместе с купюрами предыдущих лет.

В Украине обновили дизайн банкноты 200 гривен - что изменилось / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальный банк Украины анонсировал выпуск обновленных банкнот номиналом 200 гривен. Они поступят в обращение с 25 февраля в рамках плановой эмиссии. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах Официального интернет-представительства Национального банка", - говорится в сообщении.

Как будут выглядеть новые купюры / Фото: НБУ

Отмечается, что с 25 февраля 2026 года регулятор начнет передавать эти модифицированные купюры украинским банкам, инкассаторским службам и компаниям, занимающимся обработкой наличных, для дальнейшего использования в денежном обращении.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 200 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты", - добавили в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что новые банкноты будут иметь статус законного платежного средства и будут использоваться параллельно с купюрами предыдущих лет выпуска. Они обязательны к приему по номиналу всеми физическими и юридическими лицами по всей территории Украины без каких-либо ограничений — для расчетов, зачисления на счета, вклады, аккредитивы и других платежных операций.

Также в регуляторе напомнили, что в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости начали выпуск обновленных банкнот с дополненным дизайном — на них появился лозунг современной Украины.

В НБУ напомнили, что модифицированные купюры уже введены в обращение:

с 8 августа 2024 года — номиналом 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;

с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен.

"О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен будет сообщено дополнительно", - резюмировали в пресс-службе НБУ.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

