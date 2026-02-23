В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со 'старыми' деньгами, в НБУ ответили

О чем идет речь в материале:
- Нацбанк обновил дизайн 200-гривневой купюры
- Обменивать новые банкноты на старые не нужно
Национальный банк Украины анонсировал выпуск обновленных банкнот номиналом 200 гривен. Они поступят в обращение с 25 февраля в рамках плановой эмиссии. Об этом говорится в сообщении НБУ.
"В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах Официального интернет-представительства Национального банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 25 февраля 2026 года регулятор начнет передавать эти модифицированные купюры украинским банкам, инкассаторским службам и компаниям, занимающимся обработкой наличных, для дальнейшего использования в денежном обращении.
"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 200 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты", - добавили в НБУ.
В Нацбанке подчеркнули, что новые банкноты будут иметь статус законного платежного средства и будут использоваться параллельно с купюрами предыдущих лет выпуска. Они обязательны к приему по номиналу всеми физическими и юридическими лицами по всей территории Украины без каких-либо ограничений — для расчетов, зачисления на счета, вклады, аккредитивы и других платежных операций.
Также в регуляторе напомнили, что в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости начали выпуск обновленных банкнот с дополненным дизайном — на них появился лозунг современной Украины.
В НБУ напомнили, что модифицированные купюры уже введены в обращение:
- с 8 августа 2024 года — номиналом 500 и 1000 гривен;
- с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;
- с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен.
"О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен будет сообщено дополнительно", - резюмировали в пресс-службе НБУ.
Напомним, как ранее сообщал Главред, по состоянию на вторник, 24 февраля, гривня незначительно ослабла по отношению к ключевым иностранным валютам. В то же время выросла стоимость доллара США, евро и польского злотого. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины.
В течение 2025 года цена на гречневую крупу в Украине выросла почти на 28%. В частности, в декабре средняя стоимость одной упаковки составляла 44,88 гривни, и тенденция к подорожанию сохраняется. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.
В ближайшее время в Украине ожидается очередной рост цен на топливо. При этом причиной этого является не остановка поставок по трубопроводу из Словакии и Венгрии, а колебания валютного курса и изменения стоимости нефти, отметил эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
