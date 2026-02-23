Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

Главное из новости:
В глубинах Антарктического океана зафиксировали акулу, которая никогда ранее не попадала в поле зрения исследователей так далеко на юге. Это открытие может изменить представления о том, как морские хищники адаптируются к экстремальному холоду.
О необычной находке сообщило издание The Independent.
Неожиданный гость на глубине полкилометра
Видео с животным получили во время экспедиции Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre в январе 2025 года. Команда под руководством морского биолога Алана Джеймисона проводила глубоководные исследования у Южных Шетландских островов — в пределах Антарктического океана, который начинается южнее 60° южной широты.
На записи видна массивная спящая акула длиной 3-4 метра. Она неторопливо двигалась над морским дном на глубине около 490 метров, где температура воды составляла всего 1,27 °C.
По словам Джеймисона, команда не ожидала встретить акулу в регионе, который считался слишком холодным для этих хищников. "Это не молодой экземпляр, а взрослое животное, которое прекрасно чувствует себя в условиях, которые ранее считались непригодными", - отметил исследователь.
На том же видео видно ската, который спокойно лежал на дне и не реагировал на появление хищницы. Его присутствие не удивило ученых - эти виды давно известны в южных широтах.
А вот акула стала настоящей сенсацией. Независимый эксперт, биолог по охране природы Питер Кайн, подтвердил: ранее ни разу акул не фиксировали так далеко на юге.
Виноват ли климат
Кайн предполагает, что изменение климата и постепенное потепление океанов могут влиять на расширение ареалов морских хищников. В то же время он отмечает: из-за удаленности Антарктики научные данные об этом регионе до сих пор фрагментарны.
Исследователи не исключают, что спящие акулы могли обитать здесь и раньше, но оставались незамеченными из-за малой численности и глубоководного образа жизни.
Почему акула выбрала именно эту глубину
Специалисты объясняют, что на глубине около 500 метров в Антарктическом океане формируется относительно более теплый слой воды - своеобразная "кармана комфорта" для крупных хищников. Именно там акулы могут находить условия, пригодные для существования.
Вероятно, животное питается падалью - тушами китов, гигантских кальмаров и других организмов, которые опускаются на дно после гибели.
