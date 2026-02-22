Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Россия планировала в 2025 году наступление с захватом новых территорий на востоке и юге Украины, но им не удалось реализовать свой план, указал Сырский.

Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне на 2025 год / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

В 2025 году страна-агрессор Россия готовилась к большой наступательной кампании, однако украинскому военному командованию удалось сорвать эти планы, в частности не допустить полного захвата Донбасса и продвижения на территории еще трех областей. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью французскому изданию Le Monde, передает Укринформ.

"Россия готовила свои войска к проведению масштабной наступательной операции в 2025 году. Она хотела захватить весь Донбасс, территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, но ей это не удалось", - указал он. видео дня

По его словам, этому способствовали активные действия украинских военных. Сырский отметил, что Силы обороны провели две наступательные операции на территории РФ: в марте-апреле в Белгородской области и в мае-июне в Курской области. Это заставило противника перебросить силы и не позволило начать запланированное на весну масштабное наступление.

Кроме того, Сырский отметил, что российским войскам не удалось реализовать намерения о крупном наступлении на юго-востоке фронта и продвинуться вглубь Днепропетровской и Запорожской областей так, как они планировали.

"В августе враг начал наступление в направлении Доброполья, пытаясь окружить агломерацию Покровск-Мирноград. Чтобы сорвать эти планы, мы начали контрнаступление в направлении Доброполья. Передовые части 51-й армии России оказались фактически в окружении. Чтобы предотвратить их уничтожение, они передислоцировали свою морскую пехоту на это направление, где с тех пор увязли в боях", - пояснил он.

Сырский также в очередной раз опроверг заявления руководства российской армии о якобы захвате Купянска и Покровска.

Он отметил, что, несмотря на утверждения генерала Герасимова и Владимира Путина, 97% Купянска остается под контролем украинских военных. Что касается Покровска, то противник пытается взять его уже девятнадцать месяцев, сосредоточив значительные силы на штурмах. В то же время украинским подразделениям удалось удержать северную часть города и стабилизировать ситуацию на западном направлении.

Также генерал подчеркнул, что удары вглубь территории России по военным объектам, в частности по аэродромам, базам, оборонным предприятиям и компаниям нефтегазового сектора, дали результат.

По его словам, в 2025 году было поражено 719 целей и нанесено противнику ущерб на сумму более 15 миллиардов долларов. Кроме того, украинские силы фактически лишили Черноморский флот РФ возможности пользоваться базой в Севастополе.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Какая будет ситуация на фронте весной 2026 года — мнение военного

Как писал Главред, командир полка 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил, что с приходом весны ситуация на фронте может обостриться.

Он отметил, что в течение последнего года противник существенно усовершенствовал взаимодействие между малыми пехотными подразделениями и операторами беспилотников. В то же время в Вооруженных силах Украины такая слаженная интеграция пока еще не достигла соответствующего уровня.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", — отметил Филатов.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, штурмовые подразделения Сил обороны провели контрнаступательные действия и оттеснили российские войска на границе Запорожской и Днепропетровской областей. В рамках этой операции украинские силы уже вернули под контроль до 300 квадратных километров территории, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Командование Десантно-штурмовых войск уточнило, что речь идет о наступательной операции на Александровском направлении. Отмечается, что перед подразделениями стоит задача сорвать дальнейшее продвижение российской армии в Днепропетровской и Запорожской областях, разгромить силы противника и оттеснить их за административные границы Днепропетровщины.

Украинские военные смогли отбросить оккупантов на этом направлении, однако противник продолжает накапливать силы для возможного весеннего наступления. По оценке военного эксперта Сергея Братчука, одной из ключевых целей может стать Павлоград в Днепропетровской области.

