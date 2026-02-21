РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

Россияне планируют привлечь новые возможности для продвижения вперед.

Россияне накапливают ресурсы для весеннего наступления

Его целью может стать Павлоград в Днепропетровской области

Также враг, вероятно, попытается прорвать украинскую оборону

ВСУ успешно отбросили российских оккупантов на Александровском направлении. Однако враг накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области. Об этом заявил военный эксперт Сергей Братчук в эфире телеканала Киев24.

По его словам, в ближайшее время на фронте ожидается существенный рост интенсивности боевых действий. Оккупационная армия активно использует накопленные резервы для подготовки к новому этапу войны.

"Борьба ресурсов будет продолжаться и, очевидно, станет ключевой в этом направлении. Враг сейчас во многом перегруппировывается и готовится к очередному, весеннему этапу своей наступательной стратегической операции, которая продолжается еще с осени 2023 года", - подчеркнул он.

Братчук добавил, что россияне планируют задействовать свои новые возможности для продвижения вперед. Эта тенденция касается подавляющего большинства направлений по всей линии боевого столкновения. Александровское направление не станет исключением в этом масштабном плане вражеского командования.

Анализируя намерения российских генералов, эксперт также предупредил о серьезной угрозе. По его мнению, основной акцент оккупационные войска будут делать на попытках прорвать украинскую оборону для дальнейшего продвижения вглубь страны и захвата новых городов.

"Враг заинтересован в том, чтобы попытаться прорваться в сторону Павлограда", - подытожил он.

Продвижение ВСУ на фронте

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявлял, что с конца января 2026 года украинские военные восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами ранее оккупированных территорий на юге Украины.

По его словам, на Гуляйпольском и соседних направлениях продолжается активная операция, в ходе которой украинские подразделения проводят контратакующие и штурмовые действия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил об обострении боевых действий с наступлением весны. По его словам, противник за последний год значительно улучшил координацию действий между малыми пехотными группами и подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

В 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде заявили, что оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия в направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврических десантников в "клещи".

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил, что оккупационная армия страны-агрессора России пытается атаковать позиции украинских военных вдоль границы, чтобы расширить зону боевых действий.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

