Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогерши

Во время прямого эфира блогерши внезапно исчез фильтр для лица. Неожиданный сбой быстро привлёк внимание и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

https://glavred.info/life/filtr-ischez-v-pryamom-efire-kak-odna-sekunda-izmenila-zhizn-blogershi-10742798.html Ссылка скопирована

Фильтр для лица слетел во время прямой трансляции / Коллаж Главред, фото: Threads

Вы узнаете:

Как девушка выглядит без фильтра

Почему пользователи стали отписываться от блогерши

Почему девушки используют фильтры

Во время прямой трансляции китайской бьюти-блогерши произошел неожиданный технический сбой, который мгновенно стал вирусным. На кадрах видно, как фильтр для обработки лица внезапно исчез, показав внешность девушки без цифровых эффектов.

По данным, распространяемым в сети, инцидент вызвал резкую реакцию аудитории. Пользователи утверждают, что создательница контента лишилась около 140 тысяч подписчиков вскоре после трансляции. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Ситуация быстро вышла за рамки обычного обсуждения внешности и превратилась в повод для более широкой дискуссии.

Что произошло во время трансляции

Изначально блогерша вела эфир с активированным фильтром, который значительно менял изображение и делал ее кожу заметно светлее, а также визуально сглаживал черты лица.

Лицо девушки без фильтра для лица / Фото: Threads

Однако резкое движение привело к кратковременному отключению эффекта. Именно в этот момент зрители увидели лицо без цифровой обработки.

После сбоя трансляция была прервана.

Реакция пользователей

Инцидент вызвал полярные комментарии. Одни зрители критиковали чрезмерное использование фильтров, другие же наоборот, выступили в защиту блогерши.

Некоторые пользователи писали, что без обработки она выглядит естественнее и привлекательнее:

"Без фильтра она красивее", "Она выглядит нормально. Жаль, что соцсети заставляют людей так переживать из-за внешности", "Фильтр выглядит чертовски нелепо, а без него она и так красивая", - писали они.

Подобные реакции лишь усилили обсуждение темы стандартов красоты.

Отдельное возмущение у пользователей вызывают тренды, связанные с радикальными визуальными трансформациями. Например, фильтры, которые моделируют изменение веса или возраста.

Смотрите в видео о том, как девушка случайно показала лицо без фильтров:

Ранее Главред писал, что на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финал. В сети появился уморительный момент, когда королева красоты вышла вперед, думая, что стала финалисткой, но ей сказали уступить место сопернице.

Также сообщалось о том, как украинки сохраняли красоту сто лет назад. Секреты красоты передавались из поколения в поколение, опираясь на глубокое знание целебных трав, продуктов пчеловодства, молочных изделий и даже обычного ржаного хлеба.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред