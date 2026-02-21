Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогерши

Константин Пономарев
21 февраля 2026, 18:47
116
Во время прямого эфира блогерши внезапно исчез фильтр для лица. Неожиданный сбой быстро привлёк внимание и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
Фильтр для лица слетел во время прямой трансляции
Фильтр для лица слетел во время прямой трансляции / Коллаж Главред, фото: Threads

Вы узнаете:

  • Как девушка выглядит без фильтра
  • Почему пользователи стали отписываться от блогерши
  • Почему девушки используют фильтры

Во время прямой трансляции китайской бьюти-блогерши произошел неожиданный технический сбой, который мгновенно стал вирусным. На кадрах видно, как фильтр для обработки лица внезапно исчез, показав внешность девушки без цифровых эффектов.

По данным, распространяемым в сети, инцидент вызвал резкую реакцию аудитории. Пользователи утверждают, что создательница контента лишилась около 140 тысяч подписчиков вскоре после трансляции. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Ситуация быстро вышла за рамки обычного обсуждения внешности и превратилась в повод для более широкой дискуссии.

Что произошло во время трансляции

Изначально блогерша вела эфир с активированным фильтром, который значительно менял изображение и делал ее кожу заметно светлее, а также визуально сглаживал черты лица.

Лицо девушки без фильтра для лица
Лицо девушки без фильтра для лица / Фото: Threads

Однако резкое движение привело к кратковременному отключению эффекта. Именно в этот момент зрители увидели лицо без цифровой обработки.

После сбоя трансляция была прервана.

Реакция пользователей

Инцидент вызвал полярные комментарии. Одни зрители критиковали чрезмерное использование фильтров, другие же наоборот, выступили в защиту блогерши.

Некоторые пользователи писали, что без обработки она выглядит естественнее и привлекательнее:

"Без фильтра она красивее", "Она выглядит нормально. Жаль, что соцсети заставляют людей так переживать из-за внешности", "Фильтр выглядит чертовски нелепо, а без него она и так красивая", - писали они.

Подобные реакции лишь усилили обсуждение темы стандартов красоты.

Отдельное возмущение у пользователей вызывают тренды, связанные с радикальными визуальными трансформациями. Например, фильтры, которые моделируют изменение веса или возраста.

Смотрите в видео о том, как девушка случайно показала лицо без фильтров:

Ранее Главред писал, что на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финал. В сети появился уморительный момент, когда королева красоты вышла вперед, думая, что стала финалисткой, но ей сказали уступить место сопернице.

Также сообщалось о том, как украинки сохраняли красоту сто лет назад. Секреты красоты передавались из поколения в поколение, опираясь на глубокое знание целебных трав, продуктов пчеловодства, молочных изделий и даже обычного ржаного хлеба.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть блогеры интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:32Энергетика
Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

18:37Украина
"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Последние новости

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягах

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

Реклама
18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

Реклама
16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Формула урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Реклама
12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять