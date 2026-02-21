Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

Пенсионерка провела в доме лишь одно лето, прежде чем принять судьбоносное решение, которое удивило семью. Ее выбор обеспечил будущее детям и внукам.

Женщина решила продать особняк за 4,5 млн фунтов / Коллаж Главред, фото: Omaze

Вы узнаете:

Что почувствовала пенсионерка, впервые увидев особняк

Почему роскошный дом не стал постоянным жильем

Что стало причиной продажи современного особняка

77-летняя Джун Смит из Великобритании, выигравшая в лотерею Omaze роскошный особняк на берегу моря стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,6 млрд гривен), продала его спустя "одно семейное лето".

Причина оказалась довольной обыденной. Пенсионерка решила обеспечить финансовую стабильность своим детям и внукам. Об этом пишет Mirror.

Дом мечты

Трехэтажный особняк с шестью спальнями, расположенный в живописном портовом городке Фоуи, стал для Джун настоящим сюрпризом. Пенсионерка призналась, что до последнего момента считала известие о выигрыше розыгрышем.

"Я перешла от жизни на одну пенсию к владению целым особняком. Даже сейчас это звучит безумно", - рассказала британка.

Трехэтажный особняк с шестью спальнями в Англии / Фото: Omaze

После переезда в Корнуолл Джун провела в доме несколько месяцев вместе с семьей. Дети и внуки, включая сына, прилетевшего из Австралии, впервые собрались вместе.

"Они бегали по дому как угорелые. Эти воспоминания останутся с нами навсегда", - говорит победительница.

Решение, которое удивило многих

Несмотря на возможность оставить недвижимость себе, женщина выбрала иной путь. Продажа дома позволила ей помочь каждому из детей.

"Я смогла поддержать их, погасить ипотеки, избавить от постоянных финансовых забот", - объяснила пенсионерка.

По ее словам, именно это стало главной ценностью выигрыша.

"Видеть, как это изменило их жизнь стало для меня лучшей частью всей этой истории", - отметила британка.

Новая жизнь после продажи особняка

После продажи особняка Джун приобрела другой дом в Фоуи. Портовый город, по ее признанию, стал для нее местом, где она чувствует себя по-настоящему дома.

Внутри современного особняка Omaze на берегу моря / Фото: Omaze

Женщина говорит, что выигрыш принес не только деньги, но и долгожданное спокойствие.

"Это избавило меня от тревог. Иногда я просыпаюсь и все еще думаю, что это был сон", - заключила пенсионерка.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

