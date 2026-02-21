От -17 до ощутимых 'плюсов': в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно в течение 21-23 февраля
- Когда в область придет ощутимое потепление
- В какие дни температура поднимется до +5 градусов
В Ровенской области в течение 21-23 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 21-22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода 21 февраля
В субботу, 21 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, который может ухудшить видимость на дорогах. На дорогах - гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от -12 до -17 градусов, а днем будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать.
Погода 22 февраля
В воскресенье, 22 февраля, ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, тогда как днем существенных осадков не прогнозируют. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, а днем составит от 2 до 3 градусов тепла. Атмосферное давление продолжит падать.
Погода 23 февраля
В понедельник, 23 февраля, в течение суток ожидается облачная погода. Ночью будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, а днем прогнозируют небольшой дождь. Дорожное покрытие будет оставаться скользким из-за гололеда. Ветер будет западным со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от -2 до 3 градусов, а днем повысится до 0-5 градусов тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.
Когда в Украину придет потепление
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине скоро изменится, но впереди еще две самые холодные ночи.
По ее словам, со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
