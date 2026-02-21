Укр
От -17 до ощутимых "плюсов": в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

Инна Ковенько
21 февраля 2026, 08:42
17
В Ровенской области на выходных еще будет держаться мороз, а уже с понедельника ожидается значительное потепление.
От -17 до ощутимых 'плюсов': в Ровенской области резко изменится погода, точная дата
Погода в Ровно и области 21-23 февраля / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно в течение 21-23 февраля
  • Когда в область придет ощутимое потепление
  • В какие дни температура поднимется до +5 градусов

В Ровенской области в течение 21-23 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 21-22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 21 февраля

В субботу, 21 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, который может ухудшить видимость на дорогах. На дорогах - гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от -12 до -17 градусов, а днем будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать.

Погода 22 февраля

В воскресенье, 22 февраля, ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, тогда как днем существенных осадков не прогнозируют. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, а днем составит от 2 до 3 градусов тепла. Атмосферное давление продолжит падать.

Погода 23 февраля

В понедельник, 23 февраля, в течение суток ожидается облачная погода. Ночью будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, а днем прогнозируют небольшой дождь. Дорожное покрытие будет оставаться скользким из-за гололеда. Ветер будет западным со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от -2 до 3 градусов, а днем повысится до 0-5 градусов тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.

Когда в Украину придет потепление

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине скоро изменится, но впереди еще две самые холодные ночи.

По ее словам, со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирскую область идет очередное похолодание. Ближайшие три дня регион будет переживать резкие температурные колебания - от 20° мороза до плюсовых значений и дождя.

Последние выходные февраля в Днепре обещают быть облачными, но спокойными. Хотя ночные морозы еще будут напоминать о зиме, днем температура уверенно приблизится к отметке "ноль".

В первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла - столбики термометров будут показывать -1°C…+2°C.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

прогноз погоды новости Ровно Новости Ровенской области Погода в Ровно
Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

08:22Война
Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

07:43Украина
В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

06:10Мнения
