"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от Netflix

Известный украинский актер и обладатель премии BAFTA Александр Рудинский озвучил самый большой гонорар, который получил за роль в сериале Netflix. Артист, активно развивающий карьеру как в Украине, так и за рубежом, раскрыл свой заработок в шоу "55 за 5".
По словам Рудинского, ранее получившего престижную премию BAFTA за главную роль в фильме "Камень, ножницы, бумага", наибольшее вознаграждение он получил за участие в проекте стриминговой платформы Netflix. Александр снялся в черной комедии "Декамерон" и воплотил на экране одноглазого бандита Эймерика, запомнившегося зрителям своей неоднозначностью. Актер признался, что получал щедрый гонорар за каждый съемочный день.
"За съемочный день было 2500 евро. Это "Декамерон", — рассказал Рудинский.
Ранее Александр сообщал, что ради этой роли ему пришлось терпеливо выдерживать многочасовой сложный грим.
О чем сериал "Декамерон" от Netflix
Сериал "Декамерон" — дерзкая черная комедия, вдохновленная классическим произведением Джованни Боккаччо. Действие разворачивается в 1348 году во время эпидемии чумы, когда группа аристократов и их слуг запирается на роскошной вилле под Флоренцией, чтобы переждать пандемию в атмосфере бесконечных пиров и интриг. Однако беззаботный отдых быстро превращается в хаос и борьбу за выживание, где классовые границы стираются, а человеческие пороки выходят на первый план. Для украинских зрителей проект особенно интересен участием Александра Рудинского, который воплотил на экране яркий и суровый образ наемника
"Декамерон" - смотреть трейлер:
Что такое Netflix
Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.
Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.
В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.
Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.
По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков
