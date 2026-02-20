Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от Netflix

Кристина Трохимчук
20 февраля 2026, 18:00
48
Александр Рудинский признался, сколько платят актерам за роли в сериалах Netflix.
Александр Рудинский - актер
Александр Рудинский - актер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Рудинский

Вы узнаете:

  • Александр Рудинский раскрыл свой самый большой гонорар
  • Сколько актеру заплатили за роль в сериале Netflix

Известный украинский актер и обладатель премии BAFTA Александр Рудинский озвучил самый большой гонорар, который получил за роль в сериале Netflix. Артист, активно развивающий карьеру как в Украине, так и за рубежом, раскрыл свой заработок в шоу "55 за 5".

По словам Рудинского, ранее получившего престижную премию BAFTA за главную роль в фильме "Камень, ножницы, бумага", наибольшее вознаграждение он получил за участие в проекте стриминговой платформы Netflix. Александр снялся в черной комедии "Декамерон" и воплотил на экране одноглазого бандита Эймерика, запомнившегося зрителям своей неоднозначностью. Актер признался, что получал щедрый гонорар за каждый съемочный день.

видео дня
Александр Рудинский - отношения с Усиком
Александр Рудинский - фильмы и сериалы / скрин из видео

"За съемочный день было 2500 евро. Это "Декамерон", — рассказал Рудинский.

Ранее Александр сообщал, что ради этой роли ему пришлось терпеливо выдерживать многочасовой сложный грим.

О чем сериал "Декамерон" от Netflix

Сериал "Декамерон" — дерзкая черная комедия, вдохновленная классическим произведением Джованни Боккаччо. Действие разворачивается в 1348 году во время эпидемии чумы, когда группа аристократов и их слуг запирается на роскошной вилле под Флоренцией, чтобы переждать пандемию в атмосфере бесконечных пиров и интриг. Однако беззаботный отдых быстро превращается в хаос и борьбу за выживание, где классовые границы стираются, а человеческие пороки выходят на первый план. Для украинских зрителей проект особенно интересен участием Александра Рудинского, который воплотил на экране яркий и суровый образ наемника

"Декамерон" - смотреть трейлер:

Последние новости кино и ТВ:

Ранее Главред сообщал, что звезда фильма "Всё везде и сразу" Мишель Йео официально увековечена на Голливудской аллее славы. 63-летняя актриса получила именную звезду на торжественной церемонии, которую посетили её близкие друзья и коллеги по киноиндустрии.

Также пока HBO готовит масштабный перезапуск истории о Гарри Поттере с новыми лицами, Дэниел Рэдклифф прервал молчание. Актер, посвятивший роли волшебника 10 лет своей жизни, высказался о грядущем сериале по книгам Джоан Роулинг, подогрев интерес фанатов.

Вас может заинтересовать:

Что такое Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сериалы Netflix новости шоу бизнеса новости кино Netflix
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:36Украина
Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:43Украина
В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Последние новости

18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

16:57

"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

16:36

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

Реклама
16:35

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:23

Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

16:17

Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

16:00

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

15:51

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

15:47

"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

15:25

Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

15:24

Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

15:19

Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

15:18

Как понять, что перед вами аморальный человек: 7 неочевидных признаков

Реклама
15:14

У Лукашенко осталось меньше 5 лет: дипломат объяснил, что РФ сделает с диктатором

14:58

Украинцам рассказали, какие части мяса вкуснее и дешевле чем филе и вырезка

14:39

Когда рождаются люди, имеющие особую миссию: они избраны Вселенной

14:21

Остались последние самые морозные ночи: синоптик сделала приятный прогноз

14:09

Почему жадные мужчины не способны любить: психолог раскрыла суть "скнары"

14:04

"Хочу уйти в неизвестность": Мelovin сделал тревожное заявление после расставанияВидео

13:51

Можно ли есть творог каждый день: диетологи предупредили об одном рискеВидео

13:45

Тайна под полом: девушка нашла нечто необычное в закрытом магазинеВидео

13:32

Пленки для телевидения, а не для суда, – экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

13:10

Учитель взорвал Сеть, назвав топ-3 признака педагога "советской закалки"

12:56

У стримерши из Китая слетел фильтр: 140 тысяч сразу отписалось от нее

12:43

"До Галкина, как до луны": в сети высмеяли длинноволосого Киркорова

12:29

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

12:19

Невеста в пятый раз: Сандулеса ошеломила новостью о тайной свадьбе

12:11

Было 39 лет: в РФ умер солист популярный группы

12:09

Не тренды виноваты: 5 причин, почему образ выглядит устаревшим

12:04

Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

12:01

"Кнопка не у Лукашенко": возможно ли новое вторжение в Украину с территории БеларусиВидео

11:55

Гороскоп Таро на завтра 21 февраля: Ракам - терпение, Скорпионам - самостоятельность

11:44

Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

Реклама
11:41

"Помойная тряпка": блогерша Верба разнесла сбежавшую Стужук

11:35

Плохие соседи для томатов: какие растения истощат почву и погубят плоды

11:01

Зачем в СССР массово клали батарейки в морозилку: объяснение удивит многих

10:57

Путинист Шаман на коленях вылизал озеро: дикое видео попало в сетьВидео

10:56

В Одессе - энергокризис: какая ситуация со светом и теплом и когда станет легче

10:48

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

10:33

"Судочок" - это слишком банально: как по-украински остроумно назвать контейнер для еды

10:12

Почему самолеты всегда красят в белый цвет: пилот назвал истинную причину

10:07

Дзидзьо показал главную женщину в своей жизни: "Будь счастлива"Видео

09:54

"Нейтральную" страну уличили в поставках РФ оружия на 125 млн долларов - СМИ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять