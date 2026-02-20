Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

Что сказал Зеленский:
- Украина согласится на компромиссы, которые не будут противоречить суверенитету
- Киев предлагает Москве и Вашингтону компромисс "стоим там, где стоим"
- Россия продолжает терроризм вместо компромиссов
Украина готова к реальным компромиссам, но не к тем, которые будут достигнуты ценой независимости и суверенитета государства. Об этом во время общения с Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Киев готов обсуждать компромиссы с Вашингтоном, вместо того, чтобы снова получать ультиматумы от россиян, которые являются агрессорами.
"Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства – все признают, что Россия является агрессором", – подчеркнул он.
Поэтому компромиссом Украины, по мнению главы государства, уже является то, что диалог о компромиссах со страной-агрессором Россией начался.
"Стоим там, где стоим" – это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", – отметил Зеленский.
Что Россия предлагает Украине в качестве компромисса
Президент напомнил, что россияне предложили в качестве компромисса "не оккупировать другие области Украины". Такой подход является терроризмом и, соответственно, отнюдь не компромиссом.
"Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам", - подытожил глава государства.
