Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

Украинский лидер заверил, что Киев готов обсуждать различные компромиссы с США.

Зеленский рассказал, какой компромисс Украине предлагает Россия / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Что сказал Зеленский:

Украина согласится на компромиссы, которые не будут противоречить суверенитету

Киев предлагает Москве и Вашингтону компромисс "стоим там, где стоим"

Россия продолжает терроризм вместо компромиссов

Украина готова к реальным компромиссам, но не к тем, которые будут достигнуты ценой независимости и суверенитета государства. Об этом во время общения с Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев готов обсуждать компромиссы с Вашингтоном, вместо того, чтобы снова получать ультиматумы от россиян, которые являются агрессорами.

"Все это признали. Это не изменилось. Многие страны, которые были посредниками или пытались быть посредниками с самого начала этой войны, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также другие государства – все признают, что Россия является агрессором", – подчеркнул он.

Поэтому компромиссом Украины, по мнению главы государства, уже является то, что диалог о компромиссах со страной-агрессором Россией начался.

"Стоим там, где стоим" – это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", – отметил Зеленский.

Что Россия предлагает Украине в качестве компромисса

Президент напомнил, что россияне предложили в качестве компромисса "не оккупировать другие области Украины". Такой подход является терроризмом и, соответственно, отнюдь не компромиссом.

"Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам", - подытожил глава государства.

Об источнике: Kyodo News Kyodo News - крупнейшая компания на рынке новостей Японии, пишет Википедия. Один из лидеров международного информационного бизнеса, предоставляющий новости для мировых средств информации. Образована 1 ноября 1945 года на базе распущенного после Второй мировой войны государственного Союзного информационного агентства. Имеет штаб-квартиру в токийском районе Минато, 5 дочерних компаний в Саппоро, Сендае, Осаке, Нагое и Фукуоке, 48 префектурных и 39 международных представительств. Работает круглосуточно.

