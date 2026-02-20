Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

В ОВА выяснили, были ли жертвы и пострадавшие в результате атаки.

ГСЧС работают над ликвидацией последствий вражеской атаки / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Полтавщины (иллюстративные)

Что сообщил Корецкий:

В Полтавской области враг атаковал нефтегазовую инфраструктуру

В результате атаки произошли разрушения и пожар

Россия более 20 раз с начала года атаковала объекты Нафтогаза

Страна-агрессор Россия снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру Украины. Вражеские ударные дроны нанесли удар по объекту компании Нафтогаз в Полтавской области.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. По его словам, в результате атаки зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар.

Корецкий отметил, что этот удар был целенаправленным. Только с начала 2026 года враг более 20 раз атаковал объекты группы Нафтогаз.

"Искренняя благодарность ГСЧС и бригадам Нафтогаза, которые занимаются ликвидацией последствий этих атак, работают на пределе возможностей и под угрозой повторных обстрелов", - добавил он.

Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч подтвердил факт вражеской атаки на область. По его данным, зафиксировано падение БПЛА на территории одного из предприятий Миргородского района. Обошлось без пострадавших.

Россия готовит новые атаки на Украину - предупреждение эксперта

Главред писал, что по словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, весной и летом россияне могут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.

Под угрозой в первую очередь будут города-миллионники, то есть Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры. Кроме этого будут удары РФ по заводам, предприятиям, военно-промышленному комплексу.

Удары по объектам Нафтогаза - последние новости

Напомним, Главред писал, что 9 февраля враг обстрелял производственные активы компании Нафтогаз в Полтавской области, а также осуществил новые массированные атаки на предприятия в Сумской области.

В конце января Россия атаковала объект критической инфраструктуры "Нафтогаза" в западном регионе Украины. В результате попадания вражеской цели на месте возник пожар.

Ранее, 17 января, РФ нанесла удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа. Это был целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время года.

О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли, директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта", председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", пишет Википедия.

