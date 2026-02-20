У стримерши из Китая слетел фильтр: 140 тысяч сразу отписалось от нее

Блогерша из Китая потеряла 140 000 подписчиков, когда они увидели ее настоящее лицо.

https://glavred.info/fashion/u-strimershi-iz-kitaya-sletel-filtr-140-tysyach-srazu-otpisalos-ot-nee-10742426.html Ссылка скопирована

Стример из Китая попала в неприятную ситуацию / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Почему ушли подписчики стримерши

Почему возникла дискуссия

В эпоху, когда алгоритмы вознаграждают безупречность, даже момент нефильтрованной реальности может шокировать.

Китайская создательница контента убедилась в этом на собственном опыте, когда её фильтр красоты дал сбой во время прямой трансляции.

видео дня

Фрагменты этого момента быстро распространились в интернете, вызвав дискуссии о цифровых стандартах красоты и давлении, которое оказывает онлайн-изображение. Об этом пишет India Today.

На видео видно, как инфлюенсер ведёт обычную прямую трансляцию, когда фильтр внезапно отключается. Преображение едва заметно, но ощутимо: более гладкая, фарфоровая кожа уступает место естественной текстуре и более тёплому цвету лица.

A Chinese female streamer reportedly lost 140,000 followers after the beauty filter she was using suddenly malfunctioned during a live stream and revealed her real face ? pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World ™ ? (@ClownWorld) February 16, 2026

Её глаза кажутся меньше, линия подбородка мягче, черты лица ближе к повседневной реальности, чем к стилизованному, кукольному образу, который видели зрители.

Через несколько секунд фильтр снова активируется, восстанавливая увеличенные глаза, более четкие контуры и бледное свечение. Женщина, однако, сохраняет спокойствие. Она поправляет волосы, улыбается в камеру и продолжает сниматься, как ни в чем не бывало.

Как фильтры меняют внешность / Фото Instagram/timesapplaudtrends_

В сообщениях, распространяемых на таких платформах, как X и Instagram, утверждается, что она потеряла около 140 000 подписчиков вскоре после сбоя.

Инцидент вновь разжег дебаты о повсеместном использовании бьюти-фильтров в бурно развивающейся китайской индустрии прямых трансляций.

Многие создатели контента часами транслируют контент на таких платформах, как Douyin, взаимодействуя с аудиторией, выступая или продвигая товары в высококонкурентном цифровом пространстве.

Фильтры, увеличивающие глаза, сглаживающие кожу и улучшающие структуру лица, стали стандартными инструментами, часто рассматриваемыми как необходимые для привлечения внимания.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред