У стримерши из Китая слетел фильтр: 140 тысяч сразу отписалось от нее

Кратко:
- Почему ушли подписчики стримерши
- Почему возникла дискуссия
В эпоху, когда алгоритмы вознаграждают безупречность, даже момент нефильтрованной реальности может шокировать.
Китайская создательница контента убедилась в этом на собственном опыте, когда её фильтр красоты дал сбой во время прямой трансляции.
Фрагменты этого момента быстро распространились в интернете, вызвав дискуссии о цифровых стандартах красоты и давлении, которое оказывает онлайн-изображение. Об этом пишет India Today.
На видео видно, как инфлюенсер ведёт обычную прямую трансляцию, когда фильтр внезапно отключается. Преображение едва заметно, но ощутимо: более гладкая, фарфоровая кожа уступает место естественной текстуре и более тёплому цвету лица.
A Chinese female streamer reportedly lost 140,000 followers after the beauty filter she was using suddenly malfunctioned during a live stream and revealed her real face ? pic.twitter.com/AvlC8fC2JG— Clown World ™ ? (@ClownWorld) February 16, 2026
Её глаза кажутся меньше, линия подбородка мягче, черты лица ближе к повседневной реальности, чем к стилизованному, кукольному образу, который видели зрители.
Через несколько секунд фильтр снова активируется, восстанавливая увеличенные глаза, более четкие контуры и бледное свечение. Женщина, однако, сохраняет спокойствие. Она поправляет волосы, улыбается в камеру и продолжает сниматься, как ни в чем не бывало.
В сообщениях, распространяемых на таких платформах, как X и Instagram, утверждается, что она потеряла около 140 000 подписчиков вскоре после сбоя.
Инцидент вновь разжег дебаты о повсеместном использовании бьюти-фильтров в бурно развивающейся китайской индустрии прямых трансляций.
Многие создатели контента часами транслируют контент на таких платформах, как Douyin, взаимодействуя с аудиторией, выступая или продвигая товары в высококонкурентном цифровом пространстве.
Фильтры, увеличивающие глаза, сглаживающие кожу и улучшающие структуру лица, стали стандартными инструментами, часто рассматриваемыми как необходимые для привлечения внимания.
