ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть 'серой зоны' значительно сократилась - Братчук

Главное из новости:

Украинские силы сузили "серую зону" в Запорожье

РФ потеряла несколько важных тактических позиций

Контратаки сорвали планы оккупантов по созданию плацдарма

Украинские подразделения продолжают контратакующие действия на запорожском направлении, выбивая российские войска из ранее занятых позиций и сужая так называемую "серую зону". Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается приоритетной для российских сил, однако именно здесь украинские воины демонстрируют заметный прогресс.

"Контратакующие действия Сил обороны Украины на Запорожском фронте привели к тому, что серая зона, которой было очень много именно на этом участке фронта, сегодня на некоторых тактических позициях перешла под контроль Сил обороны Украины. Соответственно, россияне не могут здесь проводить свои наступательные действия", — пояснил Братчук.

Он подчеркнул, что активность украинских подразделений сорвала планы оккупантов по созданию плацдарма для дальнейшей операции в направлении Запорожья и Орехова. По его словам, враг потерял ряд важных точек, которые ранее считал стабильными.

Орехов / Инфографика: Главред

Братчук добавил, что украинские бойцы смогли прорваться на позиции, которые российские войска удерживали длительное время, и теперь существует реальная перспектива возвращения рубежей, утраченных во время масштабного наступления РФ летом 2025 года.

Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.

Накануне аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

