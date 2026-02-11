ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области

По данным военных, населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Бойцы 33 отдельного штурмового полка ВСУ освободили село Косовцево

Населенные пункты Никифоровка и Бондарное под контролем Украины

Бойцы 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области от российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба полка в среду, 11 февраля.

"33 ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении. В рамках операции с. Косовцево, Запорожская область, очищено от российских оккупантов", - говорится в сообщении. видео дня

По данным военных, населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Кроме того, группировка войск "Восток" сообщила, что населенные пункты Никифоровка и Бондарное Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины, и опубликовала видео с результатами боевой работы.

"Краматорское направление. Подразделения группировки войск "Восток" держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное. Захватчики пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляет им ни единого шанса", - говорится в сообщении.

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге – мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны Украины имеют достаточно ресурсов, чтобы удержать позиции вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на активизацию действий российских войск в этом районе. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, нынешние погодные условия частично благоприятствуют противнику. Длительные морозы до -10 градусов позволяют российским подразделениям передвигаться по льду вдоль русла бывшего Каховского водохранилища.

"Погода пока позволяет им это делать, потому что у нас довольно долго стоят морозы до -10, поэтому они могут передвигаться там по льду. Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями, заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать? Надеюсь, что нет", — отметил Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что украинская сторона заблаговременно предусмотрела риски и подготовилась к возможным маневрам врага, укрепляющего оборонительную линию на критически важном направлении.

Как писал Главред ранее, Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области.

Кроме того, более года оккупанты ведут ожесточенные бои на востоке Украины, пытаясь завершить захват трех стратегически важных городов – Гуляйполя, Покровска и Мирнограда. По мнению экспертов, в ближайшие недели или месяцы россияне смогут достичь своей цели. Об этом пишет The New York Times.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

33-й отдельный штурмовой полк 33-й отдельный штурмовой полк (33 ОШП) - это боевое подразделение в составе Сухопутных войск ВСУ, которое прошло путь расширения от батальона до полка в течение 2024 года. Создан в конце 2023 года как 33-й отдельный штурмовой батальон. К декабрю 2024 года официально преобразован в штурмовой полк. Участвовал в боях на севере Харьковской области, на границе с Курской областью РФ, а затем был переброшен на Покровское направление. Основателем и куратором подразделения называют Героя Украины Валентина Манько. В боевых операциях на Запорожье в феврале 2026 года подразделениями полка руководил командир с позывным "Кадет".

