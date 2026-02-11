Укр
"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

Анна Ярославская
11 февраля 2026, 11:10
78
Кондитер из Тернополя приготовила торт на 60-летний юбилей для мужчины.
Торт к 60-летнему юбилею
Торт к 60-летнему юбилею вызвал бурную реакцию / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему торт с Резерв+ вызвал волну эмоций
  • Как выглядит необычный дизайн торта

Кондитер из Тернополя Виталия Бубенчик показала в Сети торт, который делала на заказ. Его дизайн вызвал бурю эмоций у украинцев.

Торт предназначался на 60-летний юбилей для мужчины. Кондитер украсила его свечами, скриншотом из приложения Резерв+, где прописана отсрочка до конца жизни, и надписью "Наконец-то 60".

видео дня
Торт с дизайном Резерв+
Торт с дизайном Резерв+ / скриншот
Торт с дизайном Резерв+
Торт с дизайном Резерв+ / скриншот

Своим шедевром она поделилась в TikTok на канале shokosmile.te.

"Как вам такой подарок? Какое время, такие и шутки. Вишня, шоколад", — отметила в описании к видео кондитер.

Сотрите видео - Торт к 60-летнему юбилею со скриншотом из Резерв+:

Ролик собрал десятки тысяч просмотров, комментариев, лайков, распространений и других реакций.

Что пишут украинцы:

  • "Еще 4 года назад радовались справке о вакцинации. Сейчас чистому "Резерву", что в будущем придумают?";
  • "Мой коллега водитель самосвала, говорил что 60 - это траур, но в связи с событиями, праздновал в ресторане как свадьбу!";
  • "Знаю человека, который говорил мне: никогда не думал, что буду радоваться, что мне 60 лет";
  • "Хороший, но это не смешно.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Отсрочка от мобилизации в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовится соответствующий законопроект.

В начале февраля граждане, которые имеют право на отсрочку, столкнулись с тем, что в приложение Резерв+ им не пришло уведомление об автоматическом продлении отсрочки.

Военнослужащие по "Контракту 18–24" должны получить обязательное право на отсрочку. Об этом 10 февраля заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, доработан соответствующий законопроект. На этой неделе его снова подадут на голосование в Верховную Раду. Минобороны рассчитывает на поддержку нардепов.

Могут ли украинцев мобилизовать, если у них исчезла отсрочка в Резерв+

Адвоката Екатерина Анищенко рассказала в комментарии ТСН, что отсутствие отсрочки может стать основанием для мобилизации.

Если у человека есть документы в подтверждение возможности получить отсрочку, но она не подтянулась, то в идеальном варианте такого человека отпустят домой с повесткой о том, в какую дату нужно появиться. То есть под подпись.

Другие новости:

Об источнике: TikTok shokosmile.te

Канал shokosmile.te ведет кондитер из Тернополя Виталия Бубенчик, которая печет торты на заказ: муссовые, бисквитные, десерты.

На Интаграм-страницу женщины подписаны почти 5 тысяч человек, на TikTok - 443 человека.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация новости Украины Резерв+
