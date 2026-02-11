"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

До Екатерины Осадчей у Юрия Горбунова был еще один брак.

https://glavred.info/starnews/vernulas-gorbunov-zagovoril-pro-otnosheniya-s-pervoy-zhenoy-10739825.html Ссылка скопирована

Юрий Горбунов - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Вы узнаете:

Где сейчас первая жена Юрия Горбунова

Как ведущий общается с бывшей супругой

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал о том, где сейчас живет его первая жена Людмила. В проекте "Наодинці з гламуром" он сообщил, что периодически общается с экс-супругой.

Ведущий раскрыл, что Людмила, которая долгое время жила в США, недавно вернулась в Украину. Несмотря на то, что супруги расстались 10 лет назад, они продолжают время от времени поддерживать связь.

видео дня

Юрий Горбунов - отношения с первой женой / instagram.com, Юрий Горбунов

"Не так часто, периодически общаемся. Ну как общаемся, это по телефону, иногда да. Она была долго в Америке, сейчас вернулась в Украину. Живет своей жизнью", — рассказал Юрий.

По словам ведущего, они с Людмилой уже давно живут каждый своей жизнью, и их пути давно разошлись.

"Там своя жизнь, а у меня уже своя. Уже 10 лет", — заключил Горбунов.

Как выглядит первая жена Юрия Горбунов / фото: bestin.ua

Юрий Горбунов — личная жизнь

Первой супругой Юрия Горбунова стала балерина Людмила, которая была старше ведущего на 10 лет. Их творческий союз, завязавшийся в Ивано-Франковском театре, перерос в брак, продлившийся 15 лет. Ради карьерного роста мужа Людмила оставила сцену и переехала вместе с ним в Киев. Пара развелась в 2015 году, после чего ведущий начал отношения с Екатериной Осадчей.

Юрий Горбунов / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский актер Назар Заднепровский рассказал о настоящем характере Натальи Сумской за кулисами театра. Знаменитость запомнилась коллеге как "человек настроения". Заднепровский признался, что в определенные моменты к ней "лучше не подходить.

Также американская известная певица Бритни Спирс пожаловалась на издевательства со стороны персонала собственного дома. Оказалось, что охрана не пускала певицу во двор несмотря на камеры видеонаблюдения, за что артистка строго их наказала.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред