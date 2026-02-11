Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

Кристина Трохимчук
11 февраля 2026, 12:33
116
До Екатерины Осадчей у Юрия Горбунова был еще один брак.
Юрий Горбунов - отношения
Юрий Горбунов - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Вы узнаете:

  • Где сейчас первая жена Юрия Горбунова
  • Как ведущий общается с бывшей супругой

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал о том, где сейчас живет его первая жена Людмила. В проекте "Наодинці з гламуром" он сообщил, что периодически общается с экс-супругой.

Ведущий раскрыл, что Людмила, которая долгое время жила в США, недавно вернулась в Украину. Несмотря на то, что супруги расстались 10 лет назад, они продолжают время от времени поддерживать связь.

видео дня
Юрий Горбунов
Юрий Горбунов - отношения с первой женой / instagram.com, Юрий Горбунов

"Не так часто, периодически общаемся. Ну как общаемся, это по телефону, иногда да. Она была долго в Америке, сейчас вернулась в Украину. Живет своей жизнью", — рассказал Юрий.

По словам ведущего, они с Людмилой уже давно живут каждый своей жизнью, и их пути давно разошлись.

"Там своя жизнь, а у меня уже своя. Уже 10 лет", — заключил Горбунов.

Как выглядит первая жена Юрия Горбунов
Как выглядит первая жена Юрия Горбунов / фото: bestin.ua

Юрий Горбунов — личная жизнь

Первой супругой Юрия Горбунова стала балерина Людмила, которая была старше ведущего на 10 лет. Их творческий союз, завязавшийся в Ивано-Франковском театре, перерос в брак, продлившийся 15 лет. Ради карьерного роста мужа Людмила оставила сцену и переехала вместе с ним в Киев. Пара развелась в 2015 году, после чего ведущий начал отношения с Екатериной Осадчей.

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский актер Назар Заднепровский рассказал о настоящем характере Натальи Сумской за кулисами театра. Знаменитость запомнилась коллеге как "человек настроения". Заднепровский признался, что в определенные моменты к ней "лучше не подходить.

Также американская известная певица Бритни Спирс пожаловалась на издевательства со стороны персонала собственного дома. Оказалось, что охрана не пускала певицу во двор несмотря на камеры видеонаблюдения, за что артистка строго их наказала.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юрий Горбунов

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Юрий Горбунов Екатерина Осадчая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутацией

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутацией

13:44Украина
Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

12:50Энергетика
ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области

12:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Последние новости

14:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

13:58

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

13:51

Избавилась от "костылей": актриса Тышкевич рассказала о важном решении

13:44

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутациейФото

13:38

Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
13:24

"Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурсВидео

13:11

Статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы: паломники сняли все на видео

12:50

Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

12:48

Путинистка Дана Борисова положила свою дочь в психбольницу

Реклама
12:33

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

12:24

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской областиВидео

12:10

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Может ли учитель требовать от ученика включить камеру: правила "дистанционки"

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:39

"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

Реклама
10:34

Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная матьФото

10:26

Рожденные в конкретные 4 месяца обладают природной проницательностью – кто они

10:25

Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегдаВидео

10:25

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:19

Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украинымнение

09:56

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

08:56

Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

08:42

Им мало "нормально": пять знаков зодиака, которые требуют идеала во всём

08:39

В Берлине жестоко убили гражданку Украины: тело нашли возле детской площадки

08:19

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

08:15

"Очень хотела": жених Квитковой совершил признание об их отношениях

08:13

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:47

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"Видео

07:01

Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детейФотоВидео

06:10

Мир изменился окончательно: как выжить Европемнение

06:00

Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусноВидео

Реклама
05:51

Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

05:15

"Издеваются надо мной": Бритни Спирс сделала отчаянное заявление

04:41

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были ценыФото

04:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

03:03

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех буквВидео

02:46

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

02:01

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

01:30

Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покойВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять