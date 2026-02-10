В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по контракту во время действия военного положения.

Зеленский подписал указ, позволяющий проходить военную службу по контракту мужчинам в возрасте 60+ / Коллаж: Главред

Мужчины в возрасте 60+ смогут подписать контракт на службу в армии

Контракт будет заключаться на один год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по контракту. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Согласно документу, граждан в возрасте от 60 лет во время действия военного положения можно принимать на службу по годовому контракту, который при необходимости может быть продлен еще на один год.

Указ предусматривает, что для заключения контракта необходима пригодность по состоянию здоровья, подтвержденная военно-врачебной комиссией, а также письменное согласие командира воинской части.

"Во время действия военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные ВВК годными к военной службе по состоянию здоровья", — говорится в указе.

Для приема на военную службу граждане в возрасте 60+ должны подать соответствующие заявления и письменные согласия командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания.

Кандидаты-офицеры в возрасте 60+ перед заключением контракта проходят дополнительное согласование в Генштабе ВСУ до того, как командир дает письменное согласие.

"Лицам, принимаемым на военную службу по контракту офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования в установленном порядке кандидата Генштабом ВСУ", — говорится в указе.

Также отмечается, что после прекращения или отмены военного положения контракты для лиц 60+ автоматически расторгаются, а военнослужащие увольняются со службы.

Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Кого могут мобилизовать 60+ — какие условия поступления в армию 60

Как ранее сообщал Главред, в Украине начал действовать закон, который предоставляет мужчинам в возрасте от 60 лет возможность добровольно заключать контракт и проходить военную службу. О том, на каких должностях могут служить граждане этой возрастной категории, в интервью Укринформу рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Он отметил, что даже в старшем возрасте люди способны быть полезными для армии при условии наличия мотивации и надлежащего состояния здоровья, поскольку для них могут найтись соответствующие задачи.

"Вооруженным Силам нужны специалисты, например, ремонтных специальностей, водители разных категорий, водители, имеющие допуск для перевозки горюче-смазочных веществ, опасных грузов, боеприпасов. Это все категории, которые не под силу 18-летним парням. Это могут быть врачи, это могут быть работники среднего, младшего медицинского персонала, которые также нужны в военных госпиталях, где не укомплектованы должности. Почему человек в 60 лет не может прийти и на год или два подписать контракт и выполнять такую работу? Конечно, может. Каких-то там суперусловий для такой работы не нужно", - добавил он.

Будут ли мужчины в возрасте 60+ участвовать в боевых действиях

При этом Гнатов подчеркнул, что добровольцев в возрасте 60+ не будут привлекать к штурмовым подразделениям, однако они могут выполнять другие функции, не требующие значительных физических нагрузок.

По его словам, среди военных неоднократно встречались офицеры, сержанты и солдаты такого возраста, внешний вид и физическая форма которых не соответствовали их годам.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине до сих пор не сформирована системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации, отметил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Военнослужащие по программе "Контракт 18–24" должны иметь гарантированное право на отсрочку. Об этом сообщил 10 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров.

При этом военные и работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют законных оснований задерживать граждан или удерживать их в помещениях ТЦК и СП, подчеркнул во время заседания Временной следственной комиссии Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

