$70 миллионов в год и тайная комната с золотом: куда исчезли сокровища Острожских

История князей Острожских скрывает не только факты, но и финансовые масштабы и тайны, которые и сегодня заставляют задуматься, куда исчезли их богатства.

Секрет Дубенского замка - куда исчезли сокровища Острожских / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, pixabay

О чем идет речь в материале:

Кем были Острожские

Чем известны князья Острожские

Что известно о сокровищах Острожских

Дубенский замок — одна из самых прочных и загадочных крепостей Украины, которая веками была не только оборонительным щитом, но и роскошной резиденцией одного из самых богатых княжеских родов Европы — Острожских. Именно здесь, по легендам и историческим свидетельствам, хранились бесчисленные сокровища, происхождение и судьба которых до сих пор волнуют исследователей. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, что известно о Дубенском замке.

Резиденция, которую не смогли взять враги — чем известен Дубенский замок

Стены Дубенского замка с бастионами и сторожевыми башнями ни разу не были захвачены врагами. Внутри крепости и сейчас хранятся мощные пушки, а под землей — длинные тайные каменные ходы. Именно в Дубне находилась одна из ключевых резиденций князей Острожских.

Как отмечает заведующий отделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубна Юрий Пшеничный, уровень жизни князей поражал даже по меркам Европы того времени.

"В Дубне у Василия Острожского был свой сад и теплицы, где они могли выращивать инжир, например, или другие экзотические растения", — рассказал он в видео.

Смотрите видео о богатствах Острожских:

Что ели князья Острожские

К княжескому столу доставляли деликатесы со всего мира: апельсины, съедобные каштаны, розовые конфеты, африканских страусов, индийские пряности и тростниковый сахар с Канарских островов. Особое место в меню занимал запеченный лосось.

"Они могли себе доставить все, что угодно", — отмечает краевед Николай Беленюк.

Тайная комната и миллионы золотых

В подвалах Острожского замка исследователи обнаружили загадочное помещение, которое могло быть частью княжеской сокровищницы. Комната была искусно спрятана между этажами здания.

"Эта комната имеет один вход и выход, и зажата между этажами так, что она очень низкая, но это такая почти тайная комната, что ее в плане здания можно было и не обнаружить. Только из земельных наделов Василия-Константина в документах известно, что миллион двести тысяч золотых князь получал прибыли ежегодно", - сообщил исполняющий обязанности директора Государственного историко-культурного заповедника Острога.

По подсчетам историков, в пересчете на современные деньги это около 70 миллионов долларов в год — сумма, которая делала Острожских одними из самых богатых магнатов своего времени.

Легенды о золоте Острожских

Вокруг сокровищ князей Острожских возникло множество легенд. По одной из них, количество золота было настолько велико, что им можно было вымостить путь до столиц тогдашней Европы.

"Существует очень много легенд о сокровищах князей Острожских, что монетами, которые хранились в сокровищницах Острожского, можно было выстелить дорогу до Варшавы и Кракова", — рассказал краевед Николай Беленюк.

