Кино на 14 февраля: топ-5 романтических комедий ко Дню святого Валентина

Главред подскажет, что посмотреть в День всех влюбленных.

День святого Валентина кино - что посмотреть на 14 февраля / коллаж: Главред, фото: imdb.com

До Дня святого Валентина осталось совсем немного времени, и уже стоит заняться подбором фильмов для нескучного празднования в одиночестве или в компании со своей половинкой.

Главред собрал для вас лучшие романтические комедии для поднятия настроения по версии The Hollywood Reporter.

Четыре свадьбы и одни похороны (1994)

Обаятельный британец не видит себя в серьезных отношениях, однако переживает о своем одиночестве. На чужих свадьбах он раз за разом встречает американку, и каждая случайная встреча заставляет его влюбляться все сильнее. Между ними - океан, чужие свадьбы, похороны и его собственная нерешительность.

Четыре свадьбы и одни похороны / фото: imdb.com

10 причин моей ненависти (1999)

Вольный пересказ шекспировского "Укрощения строптивой", где бунтарь-старшеклассник получает задание влюбить в себя своенравную девушку. И сам влюбляется по-настоящему. Увы, когда она узнает, с чего начались их отношения на самом деле, все рушится.

10 причин моей ненависти / фото: imdb.com

Моя большая греческая свадьба (2002)

Туле тридцать лет. Она из традиционной греческой семьи, но влюбляется в обычного американца. Тут начинается столкновение двух миров. Шумные греческие родственники пытаются переделать жениха под себя, а главная героиня просто хочет быть счастливой, и найти правильный баланс между семьей и любовью.

Моя большая греческая свадьба / фото: imdb.com

Как отделаться от парня за 10 дней (2003)

Журналистка намеренно делает все, чтобы за 10 дней выжить из своей жизни мужчину - это ее расследование для журнала, в котором она работает. Он в свою очередь заключил пари - что влюбит в себя главную героиню за эти же 10 дней. Два манипулятора с тайными планами друг против друга совсем не рассчитывали, что настоящие чувства внесут свои коррективы в их жизнь.

Как отделаться от парня за 10 дней / фото: imdb.com

Предложение (2009)

Главная героиня - властный и жесткий топ-менеджер, объявляет своего помощника своим женихом к большому удивлению окружающих и самого помощника. Она просрочила рабочую визу, и от депортации в Канаду ее может спасти лишь брак с американцем. Чтобы познакомиться поближе, парочка едет на Аляску знакомиться с семьей жениха.

Предложение / фото: imdb.com

