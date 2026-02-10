Кино на 14 февраля: топ-5 романтических комедий ко Дню святого Валентина

До Дня святого Валентина осталось совсем немного времени, и уже стоит заняться подбором фильмов для нескучного празднования в одиночестве или в компании со своей половинкой.
Главред собрал для вас лучшие романтические комедии для поднятия настроения по версии The Hollywood Reporter.
Четыре свадьбы и одни похороны (1994)
Обаятельный британец не видит себя в серьезных отношениях, однако переживает о своем одиночестве. На чужих свадьбах он раз за разом встречает американку, и каждая случайная встреча заставляет его влюбляться все сильнее. Между ними - океан, чужие свадьбы, похороны и его собственная нерешительность.
10 причин моей ненависти (1999)
Вольный пересказ шекспировского "Укрощения строптивой", где бунтарь-старшеклассник получает задание влюбить в себя своенравную девушку. И сам влюбляется по-настоящему. Увы, когда она узнает, с чего начались их отношения на самом деле, все рушится.
Моя большая греческая свадьба (2002)
Туле тридцать лет. Она из традиционной греческой семьи, но влюбляется в обычного американца. Тут начинается столкновение двух миров. Шумные греческие родственники пытаются переделать жениха под себя, а главная героиня просто хочет быть счастливой, и найти правильный баланс между семьей и любовью.
Как отделаться от парня за 10 дней (2003)
Журналистка намеренно делает все, чтобы за 10 дней выжить из своей жизни мужчину - это ее расследование для журнала, в котором она работает. Он в свою очередь заключил пари - что влюбит в себя главную героиню за эти же 10 дней. Два манипулятора с тайными планами друг против друга совсем не рассчитывали, что настоящие чувства внесут свои коррективы в их жизнь.
Предложение (2009)
Главная героиня - властный и жесткий топ-менеджер, объявляет своего помощника своим женихом к большому удивлению окружающих и самого помощника. Она просрочила рабочую визу, и от депортации в Канаду ее может спасти лишь брак с американцем. Чтобы познакомиться поближе, парочка едет на Аляску знакомиться с семьей жениха.
Об источнике: The Hollywood Reporter
The Hollywood Reporter - ведущий американский журнал, который отслеживает события в киноиндустрии США. Был основан Уильямом Вилкерсоном, первый номер вышел в сентябре 1930 года. Выходит раз в неделю. Вместе с изданием Variety в течение последнего десятилетия был одним из двух крупнейших американских журналов о кино, сообщает Википедия.
