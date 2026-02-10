Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

Марина Иваненко
10 февраля 2026, 12:06
27
Как страна без ресурсов и воды смогла стать одним из самых богатых центров мира — ключевые решения, которые определили успех Сингапура.
Почему Сингапур такой богатый?
Почему Сингапур такой богатый? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как Сингапур смог стать таким богатым
  • Кто сделал Сингапур богатым

Сингапур часто называют одним из самых успешных экономических проектов ХХ века. На момент провозглашения независимости страна не имела ни природных ресурсов, ни собственной пресной воды. Однако за несколько десятилетий она превратилась в глобальный центр торговли, финансов и технологий.

Успех Сингапура стал возможен благодаря сочетанию выгодного географического положения, жесткой антикоррупционной политики и стратегического мышления, в котором развитие государства поставили выше политических лозунгов и идеологий. Этот пример стал мировым эталоном того, как политическая воля и честные правила игры могут изменить судьбу страны. Главред расскажет более подробно.

видео дня

География как главный актив

Как рассказывают на канале "имени Т.Г. Шевченко", Сингапур расположен на пересечении ключевых морских путей между Индийским и Тихим океанами. Остров лежит у Малаккского пролива — одного из важнейших транспортных узлов мира, через который проходит значительная часть глобальной торговли между Азией, Европой и Африкой.

Именно это расположение стало фундаментом для создания одного из крупнейших и самых эффективных портов планеты. Впоследствии вокруг него сформировались финансовые, логистические и промышленные кластеры, интегрировавшие страну в мировую экономику.

Ли Куан Ю и государство без терпимости к коррупции

Ключевой фигурой в истории Сингапура стал Ли Куан Ю. Его политика базировалась на простом, но жестком принципе: закон один для всех. Правительство провело масштабную антикоррупционную реформу, создав систему, в которой чиновники получают высокие зарплаты, но находятся под постоянным контролем и несут неотвратимую ответственность за нарушения.

Этот подход стал мощным сигналом для инвесторов. Прозрачность, предсказуемость и равенство перед законом сделали Сингапур безопасной площадкой для международного бизнеса. Государство открыло двери транснациональным корпорациям, предложив налоговые льготы, современную инфраструктуру и политическую стабильность. В результате страна быстро стала центром высокотехнологичного производства и нефтепереработки.

Социальный контракт и общая идентичность

Для многонационального Сингапура критически важной задачей было создание единой гражданской идентичности. Государство реализовало масштабную программу строительства государственного жилья, сделав большинство граждан владельцами квартир. Это дало людям ощущение стабильности и прямой заинтересованности в благосостоянии страны.

Образовательная система была построена на принципе двуязычия с акцентом на английский язык. Такой подход позволил сформировать рабочую силу, способную без барьеров интегрироваться в глобальный бизнес и технологические цепочки.

Видео о том, как Сингапур стал богатым, можно посмотреть здесь:

Контроль разнообразия вместо конфликтов

Особое внимание власти уделяли предотвращению межэтнических конфликтов. Через систему квот при расселении государство добилось того, чтобы представители разных общин жили рядом, а не формировали изолированные кварталы. Это позволило сохранить культурное разнообразие, не разрушая общую государственную идентичность.

В результате Сингапур создал уникальную модель общества, где традиции сосуществуют с жесткой гражданской дисциплиной.

Международная позиция и принципиальность

Несмотря на географическую удаленность от Европы, Сингапур последовательно придерживается принципов международного права. Страна осудила нарушение суверенитета Украины еще в 2014 году, а сегодня ее санкционная и дипломатическая позиция является одной из самых жестких среди государств Азии.

Главный урок Сингапура

Опыт Сингапура доказывает: отсутствие полезных ископаемых или ограниченная территория не обрекают страну на бедность. В современном мире ключевыми ресурсами являются доверие, образование, институты и бескомпромиссная борьба с коррупцией. Именно они превращают даже маленькое государство в глобального игрока.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко"

Это интересный украинский канал, на котором представлены интересные видео из истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелях.

Ведущие — братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика Сингапур интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

13:17Украина
Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:58Война
Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

10:41Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Последние новости

13:18

"Не стоит надевать розовые очки": эксперт рассказал, что ждет Украину до мая

13:17

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

13:12

"Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем

12:59

Весит 47 кг: популярная российская актриса умирает от рака

12:52

Может ли Украина провести выборы и референдум в мае: эксперт указал на нюанс

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
12:26

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

12:20

"Красивые девочки": Вера Брежнева показала три поколения семьи

12:07

Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

12:06

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

Реклама
11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

11:55

На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

11:45

Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

11:26

Тодоренко специально отравила человека: что случилось

11:20

Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый деньВидео

11:14

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

11:06

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

10:58

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:34

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

10:32

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

10:14

Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

Реклама
10:10

После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

10:06

Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусомВидео

09:56

"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

09:55

Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

09:37

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

09:25

Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираноммнение

09:07

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

06:51

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

06:20

Почему США защищают "Росатом" от санкциймнение

05:05

Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

04:41

Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

03:00

"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

Реклама
02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозовВидео

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять