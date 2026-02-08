Укр
Почему 9 февраля нельзя строить долгосрочные планы: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
8 февраля 2026, 09:16
Считалось, что любое дело, начатое 9 февраля, может не принести желаемый результат или завершиться досадными препятствиями.
Какой церковный праздник 9 февраля
Какой церковный праздник 9 февраля

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 9 февраля
  • Что можно и нельзя делать 9 февраля
  • Приметы 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого мученика Никифора. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 февраля

Святой Никифор жил в III веке. Именно в то время, когда Римская империя преследовала христиан. Тогда исповедание христианской веры требовало не только внутренней убежденности, но и готовности принять страдание и смерть за Христа.

видео дня

Известно, что Никифор жил в одном из городов Малой Азии и состоял в дружбе с пресвитером по имени Саприкий. Их отношения долгое время были примером братской любви и совместного служения Богу. Однако впоследствии между ними возник конфликт, причина которого окончательно не известна. Эта ссора привела к глубокому разрыву и длительной вражде.

Прошло некоторое время, и святой Никифор, осознав пагубность непримиримости, глубоко раскаялся. Он неоднократно пытался примириться с Сапрыкием, смиренно прося прощения и желая восстановить братские отношения. Однако пресвитер, ослеплённый оскорблением, отказывался принять раскаяние Никифора.

Этот эпизод стал основным в жизни святого, ведь именно через покаяние и смирение он духовно подготовился к предстоящему мученическому подвигу. Христианская традиция особо подчеркивает: Бог смотрит не только на внешние поступки человека, но прежде всего на состояние его сердца.

Когда началось очередное гонение на христиан, пресвитер Саприкия был арестован за исповедание веры во Христа. Его приговорили к смертной казни. Святой Никифор, узнав об этом, последовал за ним к месту казни и в последний раз умолял о прощении, обращаясь к нему со словами братской любви.

Однако даже перед лицом смерти Сапрыкий не примирился с Никифором. По свидетельству церковного предания, в решающий момент он испугался мучений и отрекся от Христа. Тем самым он потерял венок мученика, который, казалось, уже был ему приготовлен.

Святой Никифор, увидев это, открыто возвестил себя христианином и заявил, что готов принять смерть за веру в Иисуса Христа. Пораженные его мужеством и искренностью, палачи немедленно казнили Никифора.

Приметы 9 февраля

  • Окна запотели - скоро потеплеет.
  • Облака плывут против ветра - к снегопаду или вьюге.
  • Если до 9 февраля было холодно, а в этот день резко потеплело - февраль будет теплым.

Что нельзя делать 9 февраля

По давним верованиям, 9 февраля не стоит браться за новые начинания или строить далеко идущие планы. Считалось, что любое дело, начатое в этот день, может не принести желаемый результат или завершиться досадными препятствиями. Также строго осуждали бездействие и нежелание работать: лень в это время воспринималась как пренебрежение к предстоящему труду, ведь весна уже близко и хозяину следует готовиться к новому жизненному кругу.

Что можно делать 9 февраля

В этот день верующие с особой надеждой обращаются в молитвах к святому мученику Никифору, прося его покровительства перед Господом. Святого Никифора просят одарить благоразумием, помочь найти правильные решения и восстановить согласие в отношениях.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

