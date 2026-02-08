Что произойдет с Землей, если кислород исчезнет на пять секунд: объяснение ученых

Ученые смоделировали гипотетический сценарий: что произойдет с планетой, если кислород внезапно исчезнет всего на пять секунд. Последствия оказались гораздо серьезнее, чем кажется.

Что будет, если на Земле исчезнет кислород? / Коллаж: Главред, скриншоты

Что будет, если кислород исчезнет на несколько секунд

Что произойдет с людьми без кислорода

Кислород — это не просто газ, которым мы дышим. Это фундаментальный элемент, на котором держится биология, геология и физическая структура нашей планеты. Ученые неоднократно моделировали гипотетический сценарий: что произойдет, если кислород внезапно исчезнет с Земли всего на пять секунд.

Результаты этих расчетов оказались значительно страшнее, чем просто кратковременная нехватка воздуха. Главред расскажет об этом более подробно.

Темное небо и мертвая тишина

Как рассказывают на канале "Ridddle UA", первое, что заметят люди, — мгновенное изменение вида неба. Именно молекулы кислорода и азота рассеивают солнечный свет, создавая голубой цвет. Без кислорода небо стало бы абсолютно черным даже днем.

Одновременно на планете воцарилась бы полная тишина. Воздух является средой для распространения звуковых волн, а его резкое исчезновение сделало бы звук невозможным. Человечество на мгновение оказалось бы в состоянии вакуумного молчания.

Разрушение городов и техногенный коллапс

Последствия для цивилизации были бы мгновенными.

Кислород играет ключевую роль в структурной стабильности бетона. Без него материал потерял бы молекулярную целостность и начал бы рассыпаться. Здания, мосты, плотины и дороги подверглись бы массовым разрушениям.

Металлы также вели бы себя аномально. В нормальных условиях на их поверхности существует тонкий оксидный слой, предотвращающий слипание. Без него металлические детали, соприкасающиеся друг с другом, мгновенно сваривались бы. Это привело бы к заклиниванию двигателей самолетов, остановке транспорта и отказу большинства механизмов.

Геологическая катастрофа и судьба океанов

Земная кора почти на 47% состоит из кислорода. Его внезапное исчезновение означало бы потерю стабильности почв. Поверхность планеты начала бы крошиться, образуя масштабные разломы.

Вода также не смогла бы сохранить свою форму. Молекула H₂O без кислорода перестала бы существовать: водород превратился бы в свободный газ с резким увеличением объема. Океаны начали бы бурно испаряться, а клетки живых организмов — разрушаться из-за внутреннего давления.

Видео о том, что произойдет с Землей без кислорода, можно посмотреть здесь:

Что случилось бы с людьми

Даже способность задержать дыхание не спасла бы человека от последствий. Из-за резкого падения атмосферного давления барабанные перепонки разорвались бы почти мгновенно.

Кроме того, озоновый слой, который защищает Землю от ультрафиолета, состоит из кислорода. Его исчезновение означало бы прямое воздействие солнечной радиации. Даже за несколько секунд открытая кожа могла бы получить серьезные ожоги.

Пять секунд, которые изменили бы все

Даже если бы кислород вернулся через пять секунд, мир уже не был бы прежним. Разрушение инфраструктуры, геологические сдвиги и биологические повреждения имели бы необратимые последствия.

Этот сценарий наглядно демонстрирует, насколько хрупко равновесие нашей планеты и какую фундаментальную роль играет кислород в каждом мгновении нашей жизни.

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA YouTube-канал Ridddle UA — украиноязычный научно-популярный проект с более чем 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

