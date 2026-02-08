В США изменили тактику проведения переговоров по Украине - Associated Press

Глава США Дональд Трамп сделал необычный шаг, привлекая действующих военных к переговорам на высоком уровне.

В США изменили тактику проведения переговоров по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что написано в материале Associated Press:

В Абу-Даби к переговорам присоединился генерал Алексус Гринкевич

Его участие направлено на восстановление военного контакта с РФ

Американский президент Дональд Трамп впервые поручил ведущим военным руководителям страны принимать участие в основных переговорах с Ираном и Россией, демонстрируя новую стратегию дипломатии, где военные непосредственно влияют на внешнеполитические процессы. Об этом сообщает Associated Press.

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), впервые присоединился к непрямым переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.

Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по российско-украинской войне, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.

По мнению экспертов, решение Трампа использовать военных вместо дипломатов демонстрирует стремление администрации США к более жесткой внешней политике.

"Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений", - отмечает Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента.

Дрисколл выполняет функции связного между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

В Абу-Даби к переговорам присоединился генерал Алексус Гринкевич, командующий американскими и натовскими силами в Европе.

По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с Россией, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения длительного мира.

Такой подход демонстрирует отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ

Главред писал, что, по словам командира Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили, попытки склонить Украину к подписанию соглашений на условиях России являются абсолютно неправильными.

Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, поэтому ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Ранее сообщалось, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Накануне СМИ писали, что несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами.

The Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г.

