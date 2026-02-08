Укр
В США изменили тактику проведения переговоров по Украине - Associated Press

Виталий Кирсанов
8 февраля 2026, 07:35
Глава США Дональд Трамп сделал необычный шаг, привлекая действующих военных к переговорам на высоком уровне.
Что написано в материале Associated Press:

  • В Абу-Даби к переговорам присоединился генерал Алексус Гринкевич
  • Его участие направлено на восстановление военного контакта с РФ

Американский президент Дональд Трамп впервые поручил ведущим военным руководителям страны принимать участие в основных переговорах с Ираном и Россией, демонстрируя новую стратегию дипломатии, где военные непосредственно влияют на внешнеполитические процессы. Об этом сообщает Associated Press.

Глава США Дональд Трамп сделал необычный шаг, привлекая действующих военных к переговорам на высоком уровне.

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), впервые присоединился к непрямым переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.

Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по российско-украинской войне, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.

По мнению экспертов, решение Трампа использовать военных вместо дипломатов демонстрирует стремление администрации США к более жесткой внешней политике.

"Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений", - отмечает Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента.

Дрисколл выполняет функции связного между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

В Абу-Даби к переговорам присоединился генерал Алексус Гринкевич, командующий американскими и натовскими силами в Европе.

По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с Россией, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения длительного мира.

Такой подход демонстрирует отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ

Главред писал, что, по словам командира Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили, попытки склонить Украину к подписанию соглашений на условиях России являются абсолютно неправильными.

Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, поэтому ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Ранее сообщалось, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Накануне СМИ писали, что несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами.

Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицыВидео

