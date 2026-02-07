Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицы

Егор Андрюшин показал, как пошагово повторить легендарный образ артистки.

https://glavred.info/fashion/kultovyy-makiyazh-tiny-karol-zvezdnyy-vizazhist-raskryl-sekrety-pevicy-10738853.html Ссылка скопирована

Тина Кароль макияж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Как сделать мейкап Тины Кароль

Как сделать макияж с красной помадой

Легендарный макияж Тины Кароль с красной помадой стал визитной карточкой артистки на долгие годы. Несмотря на то, что сама певица называла яркий цвет спасением от заплаканных глаз после смерти мужа Евгения Огира, поклонники до сих пор считают этот образ самым запоминающимся на украинской эстраде. Главред расскажет, как повторить культовый мейкап знаменитости.

Секрет идеального тона Тины Кароль

Звездный визажист Егор Андрюшин, повторяя образ певицы, начал с тщательной подготовки лица сывороткой. Секрет Тины — в использовании аэрографа, который распыляет тончайший слой косметики под давлением воздуха. Однако добиться такого эффекта можно и дома: достаточно выбрать плотное тональное средство и распределить его влажным спонжем. Это обеспечит ровное покрытие без эффекта маски.

видео дня

Как выглядит макияж Тины Кароль / Скриншот YouTube

Контуринг с лифтинг-эффектом

Для скульптурирования Андрюшин использовал консилер светлого оттенка на зоне под глазами, центре лба и подбородке.

Главная фишка: кремовый скульптор визажист наносит на скулы чуть выше обычного — практически туда, где должен быть хайлайтер. Это создает визуальный лифтинг-эффект, "подтягивая" лицо вверх.

Нос: легкий контуринг по бокам спинки и под кончиком делает его визуально тоньше.

Фиксация: результат обязательно нужно закрепить рассыпчатой пудрой.

Тина Кароль - сценический образ / фото: instagram.com, Тина Кароль

Макияж глаз: нюд и акценты

Поскольку главный акцент — губы, глаза должны оставаться выразительными, но сдержанными.

На внешние уголки век наносим немного скульптора для глубины взгляда.

На подвижное веко — сияющие тени нюдового оттенка (или матовые для повседневного варианта).

Межресничка: прорисовываем пространство между ресницами темным карандашом и густо красим ресницы с акцентом на внешний уголок.

Красные губы - фишка Тины Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

Как сделать макияж губ Тины Кароль

Красные губы Тины Кароль требуют точности. Андрюшин рекомендует сначала очертить контур карандашом.

Для объема: можно выйти за естественный контур на 1–1,5 мм там, где нет четкого анатомического края.

Форма: четко прорисуйте "дугу Купидона" (сердечко) на верхней губе и соедините с уголками. Заполните пространство помадой вашего любимого красного оттенка — и "голливудский" лук готов

Макияж Тины Кароль - видеоинструкция:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред