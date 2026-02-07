Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицы

Кристина Трохимчук
7 февраля 2026, 16:22
34
Егор Андрюшин показал, как пошагово повторить легендарный образ артистки.
Тина Кароль макияж
Тина Кароль макияж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

  • Как сделать мейкап Тины Кароль
  • Как сделать макияж с красной помадой

Легендарный макияж Тины Кароль с красной помадой стал визитной карточкой артистки на долгие годы. Несмотря на то, что сама певица называла яркий цвет спасением от заплаканных глаз после смерти мужа Евгения Огира, поклонники до сих пор считают этот образ самым запоминающимся на украинской эстраде. Главред расскажет, как повторить культовый мейкап знаменитости.

Секрет идеального тона Тины Кароль

Звездный визажист Егор Андрюшин, повторяя образ певицы, начал с тщательной подготовки лица сывороткой. Секрет Тины — в использовании аэрографа, который распыляет тончайший слой косметики под давлением воздуха. Однако добиться такого эффекта можно и дома: достаточно выбрать плотное тональное средство и распределить его влажным спонжем. Это обеспечит ровное покрытие без эффекта маски.

видео дня
Тина Кароль
Как выглядит макияж Тины Кароль / Скриншот YouTube

Контуринг с лифтинг-эффектом

Для скульптурирования Андрюшин использовал консилер светлого оттенка на зоне под глазами, центре лба и подбородке.

  • Главная фишка: кремовый скульптор визажист наносит на скулы чуть выше обычного — практически туда, где должен быть хайлайтер. Это создает визуальный лифтинг-эффект, "подтягивая" лицо вверх.
  • Нос: легкий контуринг по бокам спинки и под кончиком делает его визуально тоньше.
  • Фиксация: результат обязательно нужно закрепить рассыпчатой пудрой.
Тина Кароль
Тина Кароль - сценический образ / фото: instagram.com, Тина Кароль

Макияж глаз: нюд и акценты

Поскольку главный акцент — губы, глаза должны оставаться выразительными, но сдержанными.

  • На внешние уголки век наносим немного скульптора для глубины взгляда.
  • На подвижное веко — сияющие тени нюдового оттенка (или матовые для повседневного варианта).
  • Межресничка: прорисовываем пространство между ресницами темным карандашом и густо красим ресницы с акцентом на внешний уголок.
Тина Кароль
Красные губы - фишка Тины Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

Как сделать макияж губ Тины Кароль

Красные губы Тины Кароль требуют точности. Андрюшин рекомендует сначала очертить контур карандашом.

  • Для объема: можно выйти за естественный контур на 1–1,5 мм там, где нет четкого анатомического края.
  • Форма: четко прорисуйте "дугу Купидона" (сердечко) на верхней губе и соедините с уголками. Заполните пространство помадой вашего любимого красного оттенка — и "голливудский" лук готов

Макияж Тины Кароль - видеоинструкция:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тина Кароль макияж секреты красоты макияж глаз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

17:26Украина
"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:32Украина
Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:59Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

Последние новости

17:34

Притянете счастье на весь год: что нужно сделать в праздник 8 февраля

17:26

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

17:00

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2026: определился окончательный фаворитВидео

16:32

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:22

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицыВидео

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

15:49

Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

15:25

"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

15:18

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

Реклама
15:13

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

14:59

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:50

Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

14:19

Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

14:12

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

14:11

Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

14:00

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

13:28

Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

13:27

Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

13:04

Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

12:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

Реклама
12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:44

Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

11:31

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

11:17

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:11

Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

Реклама
08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять