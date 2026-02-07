Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

США предложили очередную деэскалацию ударов по энергетической инфраструктуре. Украина подтвердила свою готовность.
Российская делегация пообещала дать ответ после возвращения в Москву. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
"Американская сторона снова выступила с инициативой деэскалации в отношении энергетических ударов сейчас, во время переговоров и в эти холодные дни. Мы сказали, что готовы не наносить удары по энергетике, если нас не бьют. Мы готовы это принять, если и российская сторона поступит так же", - подчеркнул глава государства.
Президент напомнил, что ранее подобная договоренность уже обсуждалась, однако на практике режим деэскалации длился менее четырех дней - Россия нарушила условия ранее согласованного срока.
В Киеве подчеркивают, что и сейчас нет уверенности, что Москва выполнит обязательства, однако сторона США предложила "попробовать снова". Российская делегация пообещала вернуться с позицией позже, добавил Зеленский.
Как Россия использовала энергетическое перемирие - мнение эксперта
В период так называемого энергетического перемирия российские войска осуществляли дополнительную разведку с целью подготовки нового удара с привлечением большего количества сил и средств. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.
По его словам, во время этой паузы россияне выясняли, какие объекты в городах продолжают работать, используя для этого различные методы.
"Не только дроны. Я думаю, они использовали другие средства для того, чтобы обновить ситуацию. И для того, чтобы, действительно, возможно, в этом ударе сконцентрировать больше сил и средств", - сказал Рыженко.
Энергетическое перемирие - последние новости
Как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность с Россией о так называемом энергетическом перемирии действовала только в течение одной недели. При этом он отметил, что Владимир Путин якобы выполнил взятые на себя обязательства.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя массированный обстрел Украины в ночь на 3 февраля, подчеркнула, что эти действия РФ не стали неожиданностью для Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Путин не выполнил обещание воздерживаться от ударов по Украине в течение недели. По его словам, массированная атака в ночь на 3 февраля фактически разрушила достигнутые договоренности и свидетельствовала о нарушении энергетического перемирия со стороны России.
